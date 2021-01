Foto sul web improprie di Nancy delle MOMOLAND: la MLD prende provvedimenti

La MLD interviene a gamba tesa dopo che una foto di Nancy delle MOMOLAND è circolata impropriamente sul web.

La MLD Entertainment ha rilasciato un comunicato a salvaguardia di Nancy delle MOMOLAND, dopo che sul web e sui social network sono circolate foto inappropriate dell’artista. Di seguito la nota dell’agenzia, intenzionata a prendere provvedimenti.

«Buongiorno. Qui è la MLD Entertainment. Recentemente sono circolate online e sulle piattaforme dei social network foto manipolate illegalmente di Nancy. Nancy è una vittima, le foto sono state scattate impropriamente e manipolate. La persona che più di tutte e prioritariamente deve essere protetta è Nancy. Chiediamo, quindi, con tutto il cuore la vostra cooperazione».

«Insieme a noi, la polizia e le autorità giudiziarie d’oltreoceano sono pronte a prendere forti azioni legali contro la prima persona che ha pubblicato le foto, così come contro coloro che hanno partecipato alla loro diffusione. – continua la nota a difesa di Nancy delle MOMOLAND – Attraverso un rappresentante legale, perseguiremo anche cause civili e penali per compensare i danni». A questo punto, la MLD Entertainment fa riferimento alla violazione di atti riguardanti crimini sessuali e la i diritti personali.

LEGGI ANCHE: I GOT7 e l’addio alla JYP Entertainment, Mark: «Non è una fine, ma un inizio»

«Nancy attualmente sta affrontando un grave tumulto emotivo. Desideriamo la fine di post maliziosi che per la nostra artista sono una molestia. Continueremo a portare avanti ogni sforzo possibile per proteggere i nostri artisti da un ulteriore danno, attraverso un continuo monitoraggio. Seguiremo anche le nostre azioni legali senza clemenza e senza raggiungere un accordo. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine ai fan che sempre amano e supportano i nostri artisti. Continueremo a fare del nostro meglio per assicurare i diritti personali e dovuti ai nostri artisti. Grazie».

La foto in questione immortala Nancy intenta a svestirsi aiutata da una donna dello staff. L’immagine sarebbe stata scattata da un altro componente dello staff dell’artista e pubblicata su vari forum e su twitter. La foto risale agli AAAs (Asia Artist Awards) del 2019.

Foto: MOMOLAND Twitter