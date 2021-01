I GOT7 e l’addio alla JYP Entertainment, Mark: «Non è una fine, ma un inizio»

I GOT7 dopo sette anni lasciano la JYP Entertainment. I membri sarebbero già in contatto con altre agenzie per le carriere da solisti.

I GOT7 sono pronti a lasciare la JYP Entertainment a sette anni dal debutto, avvenuto nel 2014 con l’EP Got It?. A dare la notizia – diventata virale in men che non si dica – è Dispatch, secondo cui la 35esima edizione del Golden Disc Awards è da considerarsi come l’ultima attività del gruppo.

«I membri dei GOT7 sono molto uniti. – avrebbe dichiarato una fonte – Erano d’accordo sull’idea di rimanere insieme, ma non erano d’accordo con la scelta della loro agenzia. Dopo numerose discussioni con l’azienda, hanno deciso di prendere strade diverse».

La notizia sembra confermata anche dal fatto che i contratti dei membri dei GOT7 scadranno questo mese e che, secondo Soompi, ci sono già trattative in corso per passare ad altre agenzie. La Sublime Artist Agency ha confermato, di fatto, di essere in trattativa con Youngjae, mentre la stessa JYP Entertainemnt avrebbe dichiarato di non poter confermare «con quali agenzie ogni membro è in contatto. Vi informeremo appena la nostra posizione sul rinnovo del contratto dei GOT7 sarà pronta».

LEGGI ANCHE: L’esibizione dei Seventeen al ‘The Late Late Show With James Corden’

Stando ai rumor, i sette membri hanno già delle trattative in corso. Secondo Dispatch, JB ha ricevuto offerte da diverse etichette specializzate in hip hop e anche da un’etichetta importante a livello mondiale interessata a supportarlo come artista solista. Jackson continuerà invece la sua carriera attraverso la propria etichetta – la Team Wang – mentre BamBam sarebbe in trattativa con la MakeUs Entertainment. Mark è pronto a tornare a Los Angeles, negli USA, e progetta di aprire un canale YouTube e continuare il proprio percorso negli Stati Uniti. Al momento, sono rumor di Dispatch ancora non confermati dai diretti interessati.

GOT7 e l’addio alla JYP Entertainment: spopola l’hastag #GOT7FOREVER

Intanto, spopola sui social l’hashtag #GOT7FOREVER, dopo che i membri del gruppo si sono espressi sui social.

«Gli ultimi sette anni sono stati i migliori anni della mia vita. – ha scritto Mark Tuan su Twitter – Non è una fine, ma solo l’inizio. Noi sette continueremo a presentarvi la versione migliore di noi stessi fino alle fine. #GOT7Forever».