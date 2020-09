‘Dynamite’ dei BTS ancora in vetta alla classifica Billboard Hot 100: «Teamwork makes the dream work»

Per la seconda settimana consecutiva, 'Dynamite' dei BTS conquista la vetta della classifica Billboard Hot 100. La boyband festeggia.

Se i festeggiamenti dei BTS e degli ARMY per il primo posto ottenuto da Dynamite in vetta alla classifica Billboard Hot 100 erano stati incontenibili (e a ben vedere, vista la portata del risultato), possiamo solo immaginare cosa sia accaduto dietro le quinte quando – poche ore fa – è stato rivelato che il nuovo singolo della boyband era ancora stabile al primo posto.

Dynamite, per la seconda settimana consecutiva, si trova in cima alla vetta Billboard Hot 100 e, per capire al meglio il valore del primo posto, basta dire che la settimana scorsa per i BTS si trattava di una prima volta ed è stato un debutto ‘storico’ anche per il mondo del k-pop: non era mai accaduto prima che una band sudcoreana ottenesse la vetta della classifica dei singoli più venduti e ascoltati negli USA.

Insomma, se il numero 1 di Dynamite nella classifica Billboard Hot 100 era un record storico, la seconda settimana in cima continua a far sì che i BTS restino nella storia della musica. Di tutte le canzoni che hanno debuttato direttamente in cima alla classifica delle Hot 100 – Billboard ci dice che sono 43 in totale – Dynamite è la ventesima ad essere rimasta in vetta anche nella seconda settimana.

Come hanno festeggiato i BTS? Un video pubblicato su Twitter mostra la band esultare (la didascalia recita This is just… e l’hashtag coreano sottolinea che I Nostri Army hanno ricevuto un premio). Un altro tweet sentenzia Teamwork makes the dream work. Il lavoro di squadra rende possibile il sogno. Siamo d’accordo.