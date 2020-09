I BTS nella storia: ‘Dynamite’ è al Numero 1 della classifica Billboard Hot 100

I BTS scrivono la storia, diventando la prima band sudcoreana a ottenere con 'Dynamite' il Numero 1 della classifica Billboard Hot 100.

Proprio nel giorno del compleanno del maknae JungKook, i BTS ottengono un risultato storico diventando la prima band sud coreana a debuttare al Numero 1 della classifica Billboard Hot 100 con Dynamite. Per i sette ragazzi si tratta della prima volta in vetta alla Hot 100 e, come sempre, la band batte se stessa, dato che a febbraio del 2020 aveva raggiunto la quarta posizione con ON.

Al di là dei risultati, si tratta di un traguardo realmente storico per la sua portata perché la Hot 100 raggruppa i dati di ascolto di ogni genere musicale negli USA, mettendo insieme ascolti in streaming, in radio e le vendite. Dynamite, dopo la sua uscita il 21 agosto, nella prima settimana negli USA ha ottenuto 33,9 milioni di streams e 300,000 vendite (comprese le vendite fisiche, secondo i dati di Nielsen Music/MCR Data). Con un totale di 265.000 download, Dynamite è il più grande debutto digitale da settembre 2016, quando Look What You Made Me Do di Taylor Swift ottenne 353.000.

I sette ragazzi hanno ovviamente festeggiato sui social, dividendo i messaggi per gli ARMY tra WeVerse e Twitter e, soprattutto, senza dimenticare il compleanno di JungKook. RM ha iniziato la festa su WeVerse, seguito da vari commenti degli altri membri (un agitatissimo Jimin si è addirittura firmato su Twitter con Jimim, mandando in tendenza il nome sbagliato).

Kpop Herald ha riportato le reazioni dei BTS diffuse dalla Big Hit Entertainment.

I BTS in vetta classifica Billboard Hot 100: le dichiarazioni dei sette membri della band

«Ancora non riesco a crederci, mi sembra di sognare. Ringrazio i compositori di questa grande canzone, credo che tutti i nostri obiettivi siano merito degli ARMY». RM

«Dynamite è una canzone nata per puro divertimento, per i nostri fan. Sono sorpreso e molto felice di sapere di questo successo inimmaginabile». Jin

«Ancora non riesco a credere che siamo alla Numero 1. Quando mi hanno chiesto dei miei obiettivi per Dynamite, ho detto che volevo ottenere la Numero 1 nella classifica Billboard Hot 100, ma non credevo che il sogno sarebbe diventato realtà. Non ci adagiamo, ma lavoreremo ancora più duramente». SUGA

«Sono semplicemente molto grato ai nostri fan. Ho iniziato questa carriera perché amo la danza e la musica, ma non avrei mai immaginato di raggiungere la vetta della classifica Hot 100. Mi sento sopraffatto perché la nostra sincerità sembra abbia funzionato. Voglio condividere questa gloria con i nostri fan». J-Hope

«Abbiamo rilasciato Dynamite sperando che desse conforto a qualcuno, non per infrangere dei record. Poi abbiamo sentito questa inattesa e bellissima notizia e mi sono sentito felice e grato. Grazie ai membri che hanno lavorato duramente e ai nostri fan che ci amano e supportano». Jimin

«Per un cantante è un sogno e un obiettivo, ma non avrei mai pensato che saremmo riusciti a conquistare la vetta della classifica. Quando ho saputo la notizia, non potevo crederci e sono rimasto sorpreso di vedere il risultato con i miei occhi». V

«Quando ho saputo che avevamo conquistato la vetta della Billboard Hot 100 sembrava un sogno. Grazie ARMY. Mi sono chiesto quali fossero i nostri limiti, quelli dei BTS e degli ARMY. Continuerò a sfidare me stesso e a lavorare ancora più duramente. Grazie ancora per la fiducia e il supporto». JungKook