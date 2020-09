BTS, il calendario della promozione di settembre (in arrivo un nuovo video di Dynamite)

I BTS rivelano il calendario della promozione di settembre per 'Dynamite': a fine mese arriva un nuovo video con location ancora segreta.

Puntuali come un orologio svizzero e freschi del primo posto ottenuto nella classifica Billboard Hot 100, i BTS hanno rivelato il calendario della promozione di settembre. Meno fitto di quello di agosto – del resto il 21 del mese scorso è uscita Dynamite, per cui la promozione era più intensa – ma non per questo meno interessante.

Nell’immagine diffusa dalla Big Hit Entertainment sul viene infatti rivelata la partecipazione dei BTS ad America’s Got Talent e l’uscita di un nuovo video di Dynamite, nella sua versione coreografia, in una location segreta e non rivelata. Le altre due partecipazioni sono a TODAY Citi Music Series (in onda sulla NBC) e all’iHeartRadio Music Festival (dove sembra già svelato che, oltre a Dynamite, i BTS si esibiranno anche sulle note di Spring Day). Di seguito il calendario della promozione con gli orari italiani.

LEGGI ANCHE: I BTS nella storia: ‘Dynamite’ è al Numero 1 della classifica Billboard Hot 100

BTS, il calendario di settembre della promozione di Dynamite

10 settembre, ore 14

Performance di Dynamite @NBC TODAY Citi Music Series

17 settembre, ore 2

Performance di Dynamite @NBC America’s Got Talent

19 settembre, ore 2

Performance di Dynamite @iHeartRadio Music Festival

26 settembre, ore 2

Dynamite MV (Coreography ver.) @Secret Venue