Ufficiale: il 28 agosto uscirà il singolo delle Blackpink con Selena Gomez

A confermare la collaborazione con le Blackpink è proprio Selena Gomez con un post su Instagram, in cui fornisce il link per il pre-save.

Lo avevamo anticipato e ora è arrivata la conferma ufficiale: il singolo delle Blackpink in uscita il prossimo 28 agosto vede le ragazze coreane collaborare con Selena Gomez.

La conferma arriva direttamente a mezzo social dalle Blackpink e da Selena Gomez, che hanno pubblicato il teaser poster del brano (già svelato giorni fa con un punto interrogativo al posto del nome di Selena) in cui vengono però svelati tutti i dettagli del singolo (titolo escluso).

«Sono molto MOLTO emozionata nell’annunciare che io e le Blackpink abbiamo un brano in uscita il 28 agosto!» scrive Selena. La cantante ha poi resto disponibile il link per pre-salvare la canzone.

Sebbene all’inizio fosse circolato il nome di Ariana Grande come possibile featuring con le Blackpink, ben presto gli indizi hanno fatto pensare più a Selena Gomez. La YG Entertainment aveva rilasciato una nota stampa in cui chiedeva ai fan di aspettare la conferma ufficiale (la nota stampa di per sé già sembrava esserlo). L’album delle BlackPink uscirà invece il prossimo 2 ottobre.