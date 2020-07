Blackpink, l’album arriva il 2 ottobre (e probabilmente c’è un featuring con Selena Gomez)

L'album delle Blackpink arriva il 2 ottobre. Secondo i rumors, ad agosto esce un featuring con Selena Gomez (ma la YG chiede ai fan di attendere).

Finalmente c’è una data per l’uscita del primo album in studio delle Blackpink. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato pubblicato dalla YG Entertainment (poi ripreso sui social della girl band). La data è il 2 ottobre e, oltre all’appuntamento tanto atteso dai fan delle Blackpink, è stato pubblicato anche un teaser poster, in cui – sotto alla scritta The Album – appare una corona rosa su uno sfondo nero, che ha prevedibilmente suscitato grandissimo entusiasmo tra i fan.

Il progetto è infatti attesissimo perché si tratta del primo full album dal debutto di Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa. Da allora sono passati quattro anni e la YG Entertainment ha sottolineato di essere consapevole che – dal 2016 – le ragazze hanno scalato classifiche e battuto ogni record, attirando di conseguenza tantissima attenzione sul prossimo lavoro.

Dell’album al momento non si sa molto: il primo singolo, How You Like That, è uscito il 26 giugno riuscendo a battere il record del video più visto su YouTube nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione (rubando dunque il titolo ai ‘colleghi’ coreani BTS).

Il 23 luglio, la YG Entertainment con un altro poster ha invece annunciato l’uscita di un nuovo singolo ad agosto, anticipando che si tratta di un featuring (al posto dell’identità del protagonista della collaborazione c’è però un punto interrogativo).

Le ipotesi dei fan si sono scatenate, anche se attualmente le probabilità sembrano propendere per Ariana Grande e Selena Gomez. In realtà, MyDaily ha anticipato che la collaborazione potrebbe essere con la seconda artista più che con la prima sollevando un polverone a cui ha replicato la stessa YG Entertainment. Su Daum l’agenzia ha infatti precisato che è difficile al momento confermare se l’artista con cui le Blackpink hanno collaborato sia effettivamente Selena Gomez. «Speriamo che aspetterete l’annuncio ufficiale che arriverà a breve» ha precisato la YG.

La YG ha poi reso noto, sempre a mezzo social, che – in linea con il mondo del K-pop – l’album sarà venduto in uno speciale packaging, che conterrà il cd, esclusivi photo shooting, poster e libri con i testi dei brani.