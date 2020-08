#FourthCountdown, arriva il filtro Instagram di ‘Dynamite’ dei BTS

Con il quarto countdown, i BTS hanno rivelato il filtro Instagram di 'Dynamite', disponibile sull'account ufficiale della Columbia Records.

Anche il quarto countdown del sito dedicato all’uscita di Dynamite dei BTS è ‘scaduto’ e ha rivelato il filtro Instagram del singolo, già disponibile sull’account ufficiale della Columbia Records. Potete provare qui il filtro (cliccando su questo link), che – tra le altre cose – ha rivelato i nuovi capelli (sembrerebbero bianchi) di RM.

Sul sito in questione è infatti apparso un video in cui i sette Bangtan Boys sperimentano il filtro in questione, ma va detto che la ‘promozione’ sembra sollevare qualche malumore tra gli ARMY. I sette countdown sembrano essere indirizzati esclusivamente al mercato americano, come dimostra l’uscita in edizione limitata del vinile e della musicassetta di Dynamite disponibile però solo negli USA.

Il primo countdown aveva invece rivelato un link per pre-salvare il singolo su Spotify. Più soddisfacente la notizia sul calendario della promozione del singolo nel mese di agosto, che ha svelato la partecipazione dei BTS ai prossimi VMAs 2020 (confermata, però, dalle news coreane come puramente in video-collegamento) e interviste a reti statunitensi, anche queste rigorosamente a distanza e in collegamento da Seoul.