Khaby Lame, il successo su TikTok: «Felice e grato di dove sono arrivato»

Il creator più seguito d’Europa su TikTok, e secondo al mondo, fa un bilancio del suo 2021: ecco le parole di Khaby Lame.

Se TikTok avesse un volto sarebbe quello di Khaby Lame, creator da record al primo posto in Europa per numero di follower e secondo nel mondo. Sono, infatti, 123,3 milioni gli utenti della piattaforma che seguono il tiktoker la cui fama ha superato ampiamente i confini nazionali. Il linguaggio non verbale, l’ironia della mimica e un certo stupore per i comportamenti umani hanno trasformato Khaby in un idolo di giovani e giovanissimi

E non è un caso se la semplicità, a detta dello stesso creator, è la chiave di un successo travolgente che lo ha portato a incontrare miti dello sport e dello spettacolo. Alessandro Del Piero e Ed Sheeran, per fare due dei nomi più illustri. E mentre TikTok festeggia il raggiungimento di 1 miliardo di utenti attivi al mese, Lame ne è una delle punte di diamante.

“Per me il 2021 è stato un bellissimo anno ma allo stesso tempo è stato un anno difficile perché ci sono stati il Covid, la quarantena e le restrizioni”. Afferma il tiktoker la cui cifra è quella di insegnarci che c’è sempre un modo meno complicato per svolgere anche il compito più difficile. “Sono molto contento di dove sono arrivato, per cui ringrazio molto anche il mio manager e il mio team. Sono sempre stati con me. Ora spero di far sorridere molte altre persone”.

In occasione della serata che celebra il 2021 su TikTok, Khaby Lame ha raccontato sul palco di essere alle prese con gli studi di recitazione. Il suo sogno, infatti, è quello di approdare sul grande schermo.

Chi è Khaby Lame

Khaby Lame (@khaby.lame), ventun anno, è nato in Senegal e solo un anno si è trasferito in Italia con la sua famiglia. L’incontro tra il creator e la piattaforma è avvenuto in un momento durante il primo lockdown italiano, dopo aver perso il lavoro proprio a causa del Covid-19. E tutto è nato dal desiderio di sfruttare quei momenti difficili per intrattenere le persone regalando sorrisi. Con i suoi video comici, clip dopo clip, Khaby è diventato uno dei creator di TikTok più riconosciuti e amati al mondo.

