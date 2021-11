Silent Bob & Sick Budd: «La nostra musica personale ora è di tutti»

A distanza di quasi due anni dal successo virale dell'album d'esordio, Silent Bob & Sick Budd tornano con 'Piove Ancora'.

Dopo il successo virale dell’album d’esordio Piano B – che solo su Spotify ha superato oltre 50 milioni di ascolti – esce venerdì 5 novembre Piove ancora, l’atteso nuovo album di Silent Bob. Il disco, in uscita su etichetta Bullz Records, è prodotto interamente da Sick Budd, geniale producer che insieme a Silent Bob ha saputo disegnare un’identità musicale unica ed inconfondibile.

«Questo progetto è nato dopo il primo disco che è andato molto bene. – ci racconta Silent Bob – Siamo rimasti un po’ amareggiati perché per il Covid non abbiamo potuto fare live e toglierci un po’ di soddisfazioni. Appena ci siamo approcciati al secondo disco, lo abbiamo chiamato Piove ancora anche per questo. Anche se il disco è andato bene, non siamo riusciti a fare il resto. Tutto torna sempre a essere un po’ triste».

Piove ancora unisce l’inconfondibile flow di Silent Bob e il tappeto sonoro a tratti old school e black di Sick Budd. Una coppia ormai di fatto che negli anni è diventata affiatata, creando un legame indissolubile.

«Il nostro lavoro vuole prendere spunto dagli ascolti quotidiani, per metterli in ciò che viviamo oggi. – ci spiega Sick Budd – Prendiamo spunto dai nostri ascolti, e gli anni ’90 ci hanno fatto sicuramente appassionare. Solo dopo ho scoperto il jazz e il blues, generi che riescono a dare la forza di comunicazione alle parole. Grazie a questi generi, che per noi sono il cuore di questo disco, riusciamo a fare una comunicazione più efficace».

I featuring

Il disco s’impreziosisce di collaborazioni con alcuni degli artisti più significativi della scena urban. Da Emis Killa nel brano Potevamo, a Speranza in 9×19. C’è poi anche il featuring con Drast (Psicologi) in Baci di Giuda.

«Con Speranza ci conosciamo, siamo amici. C’è un bel feeling. – spiega Silent Bob – Il brano 9×19 è nato sportivamente. La traccia è un mattone. Drast invece dà respiro al disco, in Baci di Giuda è essenziale. È diverso da me, ma abbiamo trovato un compromesso fantastico. Emis Killa è un idolo. Abbiamo preso la traccia grossa e gliela abbiamo data».

Il peso del successo