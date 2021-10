Frada, dopo ‘Mosca’ esce ’30 in hotel’: «Ma posso fare ancora meglio»

Dopo il singolo d’esordio Mosca, Frada torna con nuova musica e rilascia il brano 30 in hotel, disponibile dal 22 settembre (Polydor/Universal Music).

Scritto da Frada e prodotto da Francesco Katoo Catitti, 30 in hotel mostra un lato decisamente diverso dell’artista rispetto a Mosca. La melodia pop vanta un ritornello che quasi esplode e che ci fa sentire la sensazione di euforia e di libertà che ci siamo ripresi.

«Da qualche settimana non scrivevo nulla che mi convinceva. Ho scritto un pezzo proprio stanotte e mi convince. – ci dice subito Frada – Per quanto riguarda 30 in hotel, l’ho scritto invece in studio da Katoo a Milano. Ci siamo conosciuti e c’era questo ritornello che abbiamo strutturato insieme. Posso fare ancora di più secondo me. Non posso dirti che è il mio pezzo più forte. Credo di aver fatto già di meglio nelle ultime settimane».