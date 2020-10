Samuele Bersani, ‘Cinema Samuele’: «Quando tutte le luci erano spente»

View this post on Instagram

Ciao a tutti 🙂 Ho appena acceso l’insegna al neon del mio Cinema per i tantissimi che anche oggi stanno entrando nella sala dove "si proietta" HARAKIRI. Per questa prima canzone nei giorni scorsi avete generato un passaparola di un tale affetto che vi confesso, mi sono dovuto sedere più volte dall’emozione. Finalmente dal 2 Ottobre potrete visitare tutte le 10 sale che vi aspettano all’interno. Per prenotare l’album sia in CD che in vinile trovate il link in bio sotto il logo della copertina. Vi voglio bene❤️ #cinemasamuele #harakiri #2ottobre #samuelebersani 📷 di Paolo De Francesco