Kylie Minogue, per i 25 anni di ‘Impossible Princess’ la speciale riedizione in vinile

L’iconico album di Kylie Minogue esce il 21 ottobre per la prima in vinile (edizione limitata): ecco i formati e la tracklist ufficiale.

Era il 22 ottobre 1997 quando vedeva la luce ‘Impossible Princess’, sesto album in studio di Kylie Minogue. Oggi, a venticinque anni di distanza, per celebrare lo speciale compleanno viene annunciata la riedizione per la prima volta in vinile. Esce, infatti, il 21 ottobre – a ridosso dell’anniversario – l’edizione limitata nei seguenti quattro formati (qui):

vinile arancione

vinile viola con stampa artistica in rilievo

vinile picture disc (in esclusiva sullo store online di Kylie)

vinile viola trasparente (in esclusiva sullo store online di Kylie)

Tutti i vinili sono contenuti all’interno di una custodia apribile con la grafica originale dell’album che ha portato Kylie Minogue sempre più nel territorio della sperimentazione. Breathe, Cowboy Style, Some Kind Of Bliss e Did It Again sono stati i singolo estratti, brani che ben rappresentano gli stili musicali verso i quali l’artista si stava muovendo. Dal pop, Minogue, si avvicinava alla Trip -Hop, al Brit-Pop, al rock, all’elettronica e alla dance.

Cover da Ufficio Stampa P&D

LEGGI ANCHE : – Nirvana, si chiude il caso giudiziario per la copertina di ‘Nevermind’

Di seguito la tracklist dei formati in vinile di ‘Impossibile Princess’:

SIDE 1

Too Far Cowboy Style Some Kind Of Bliss Did It Again Breathe Say Hey

SIDE 2