Måneskin, anteprima esclusiva su TikTok del video verticale di ‘Supermodel’

In attesa del concerto al Circo Massimo, i Måneskin ha presentato su TikTok un video in formato verticale dell’ultimo singolo.

A poche ore dal concerto al Circo Massimo e dopo aver conquistato le platee di tutto il mondo, i Måneskin sono stati protagonisti di un’anteprima per la community di TikTok. La rock band ha, infatti, presentato in esclusiva un video musicale in formato verticale del singolo Supermodel. Un nuovo, speciale contenuto, con cui il gruppo romano trasmesso ancora una volta tutta la sua energia.

La band italiana, ormai consacrata nel panorama delle star internazionali, fortifica anche il suo legame coi fan su TikTok. Impossibile non menzionare il successo mondiale di Beggin, secondo brano più popolare a livello globale in-app del 2021. Sono stati, infatti, oltre 9,2 milioni i video creati con tale traccia, mentre la performance in diretta Live From Berlin ha raggiunto oltre un milione di spettatori unici.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, reduci dalla doppia esibizione al Coachella, tornano nuovamente in Italia. Sabato 9 luglio sono protagonisti di una data-evento al Circo Massimo, il simbolo di Roma e della grande musica rock. L’attesissimo show ha registrato da mesi il tutto esaurito con 70mila biglietti venduti, ed è stato preceduto da altri due appuntamenti italiani sold out all’Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro.

I Måneskin regaleranno ai fan uno spettacolo sorprendente ed energico con due ore di concerto e una scaletta dai primi brani agli ultimi grandi successi. E dopo la città eterna, la band continuerà il viaggio nei festival più importanti con date a Parigi, Chicago, Rio de Janeiro e Osaka. Ma il 2022 segnerà anche l’inizio del primo tour mondiale: il Loud Kids Tour vede già in calendario 56 concerti che si aggiungono alle date estive in corso, nei principali club e palasport. Tappe nel Nord America ed Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani.

Foto di Francis Delacroix da Ufficio Stampa Wordsforyou