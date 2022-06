Paola e Chiara, lo sfogo di Chiara Iezzi preoccupa i fan: «Subisco violenze»

L'ex cantante, oggi attrice, Chiara Iezzi angoscia i fan con un post piuttosto cupo nel quale confessa di aver perso il sorriso e di attraversare un periodo difficile.

Si torna a parlare delle sorelle Iezzi. Ma non per motivi musicali. Chiara Iezzi, ex metà bionda del duo Paola & Chiara, ha mandato nel panico i fan con un post decisamente preoccupante. L’artista, che da qualche anno ha abbandonato la carriera da cantante per dedicarsi a quella da attrice, ha scritto righe piuttosto cupe che hanno suscitato preoccupazione.

La carriera con la sorella Paola

Era il 1997. Paola & Chiara irrompevano sulla scena musicale vincendo Sanremo Giovani con ‘Amici come prima’. Dal 2000 il grande successo, anche internazionale, con hit come ‘Vamos a bailar’, ‘Viva el amor’ e ‘Festival’. Una carriera che, tra alti e bassi, arriva fino al 2013, quando le due sorelle danno alle stampe l’album ‘Giungla’ e poi si separano.

Chiara Iezzi, dalla musica alla recitazione

Iniziano da lì due percorsi decisamente diversi. Paola Iezzi resta fedele alla musica, pubblica diversi singoli da solista e fa la dj. Chiara Iezzi invece, dopo qualche esperimento da solista, si dedica alla recitazione. I fan però non si danno pace e sperano sempre che le due cantanti tornino a lavorare fianco a fianco a nuova musica. Malgrado, di tanto in tanto, si rincorrano le voci su una possibile reunion, al momento nulla è ancora accaduto.

Il post che preoccupa i fan

Nelle ultime ore, anzi, a far parlare non è un eventuale ritorno sulle scene del duo, ma lo sfogo di Chiara Iezzi. Parole dure quelle usate dall’artista, che ammette come da tempo abbia perso il sorriso e subisca non meglio precisate violenze. Numerosi i messaggi di supporto ma anche quelli che chiedono qualche spiegazione in più visto il tono del post. Chiara per ora non si sbilancia e non entra nel dettaglio.

Pubblico un sorriso di quasi un anno fa – scrive la Iezzi -. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me. Un abbraccio, Chiara.

Foto: Kikapress