Radio Italia Live – Il concerto, la carica dei 50mila in Piazza Duomo

Sabato 21 maggio Milano è tornata ad accogliere il grande evento live gratuito di Radio Italia: ecco i protagonisti e le immagini del concerto.

L’ora x di Radio Italia Live – Il concerto è scattata alle 20,10 di sabato 21 maggio, quando la musica dal vivo è tornata a raccogliere sottopalco i grandi numeri del popolo delle sette note. Accorse letteralmente da ogni parte d’Italia, oltre 50mila persone hanno riempito Piazza Duomo a Milano e le vie limitrofe sin dalle prime ore della mattina, mettendo a dura prova la resistenza fisica in una giornata da oltre trenta gradi. Ma come sempre accade in queste occasioni, appena le luci si accendono e il volume si alza la bolla della magia ha inizio.

E continuando con i numeri, sono quaranta le candeline che l’emittente spegne in questo 2022, un compleanno da festeggiare dopo due anni di silenzio a causa dell’emergenza sanitaria. Così, ritrovare la folla – leggi alla voce assembramento, sì quello che il Covid ha reso impossibile per mesi – diventa una festa. Non importano il caldo, il sudore, il sole, la sete, il mal di gambe o di ogni altro muscolo del corpo che avevamo dimenticato. La sensazione di ESSERCI ha il sapore della normalità più bella.

Lo testimoniano anche le generazioni che si sono date appuntamento nel cuore di Milano, dai più giovani (e resistenti, beati loro) a chi ha qualche anno di più all’anagrafe ma non intende mancare. Del resto, il cast di Radio Italia Live – Il concerto è di quelli che accontentano tutti, ma proprio tutti, anche chi lo ha seguito dal divano di casa in diretta televisiva. E se i giovanissimi ripetono il nome di Blanco perdendo battiti cardiaci al solo pronunciarlo – tra i più attesi anche Rkomi, Irama, Elisa, Sangiovanni e Marco Mengoni – le preferenze sono equamente divise.

Menzione d’onore a Gianni Morandi, forse il più acclamato dalla piazza e di certo il più applaudito da tutte le generazioni sotto il palco. Dai dodici anni in su, non c’è età che non abbia acclamato il cantante con cori da stadio premiando una delle esibizioni più sentite e coinvolgenti della serata. Peccato, invece, per l’assenza di Marracash – previsto in scaletta – la cui performance è saltata per “problemi tecnici di Radio Italia”, ha postato il rapper sui social.

Le quattro ore di musica corrono e la serata chiude poco dopo la mezzanotte. Le luci si spengono, il volume si abbassa e la Madonnina del Duomo può tornare a dominare la sua piazza. Al prossimo anno.

Radio Italia Live – Il concerto 2022, cast e scaletta

Pinguini Tattici Nucleari

Scrivile scemo

Pastello bianco

Ringo Starr

Coez

Come nelle canzoni

Occhi rossi

È sempre bello

Francesco Gabbani

Volevamo solo essere felici

La rete

Viceversa

Ultimo

Buongiorno vita

Pianeti (con 2Cellos)

Piccola stella

Elisa

O forse sei tu

Litoranea

Luce (Tramonti a Nord Est)

Ghali

Habibi

Fortuna

Good Times

Marco Mengoni

Ma stasera

Esseri umani

No stress

Elodie

Guaranà

Vertigine

Bagno a mezzanotte

Rkomi

Partire da te

Insuperabile

La coda del diavolo

Gianni Morandi

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Apri tutte le porte

Uno su mille

Irama

Gocce (con Rkomi)

Ovunque sarai

La genesi del tuo colore

Sangiovanni

Cielo dammi la luna

Farfalle

Malibu

Alessandra Amoroso

Sorriso grande

Canzone inutile

Camera 209

Blanco

Blu celeste

Finché non mi seppelliscono

Notti in bianco



Radio Italia Live – Il Concerto (Presenting Partner: Sky Wifi) è stato trasmesso in diretta su Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, RADIO ITALIA TREND e in streaming audio/video su Radioitalia.it. In contemporanea è andato su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 e ha registrato ottimi ascolti: nel complesso 721mila spettatori medi e 4,77% di share su Sky Uno/+1 e su TV8, a cui vanno sommati i dati su Radio Italia Tv e piattaforme. Anche sui social un vero e proprio boom di contenuti #rillive che ha invaso ogni tipo di piattaforma. Sul profilo curatore di Radio Italia su Apple Music è disponibile la playlist ufficiale “RADIO ITALIA LIVE IL CONCERTO” con i brani dei protagonisti della serata.

