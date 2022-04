Radio Italia Live – Il Concerto riaccende Piazza Duomo a Milano, il cast 2022

Presentata ufficialmente a Palazzo Marino l’edizione 2022 di ‘Radio Italia Live – Il Concerto’: ecco chi vedremo sul palco il 21 maggio.

Dopo due anni di stop per la pandemia, torna l’appuntamento con la musica italiana nel cuore della città di Milano. Radio Italia Live – Il Concerto 2022 promette, infatti, di accendere una rinnovata stagione di eventi dal vivo per il capoluogo lombardo. Lo show del 21 maggio, che conferma alla conduzione la coppia formata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, è il modo migliore per spegnere le prime quaranta candeline dell’emittente radiofonica.

“Speriamo che questo concerto dia il via a una nuova serie di concerti”, commenta Bizzarri. “Per noi quello del concerto di Piazza Duomo è un giorno sempre emozionante. Essere in mezzo ai nostri cantanti preferiti e davanti a un pubblico così numeroso è qualcosa che facciamo con lo spirito di due bambini”.

“Difficile pensare a un solo momento che ci è rimasto nel cuore – spiegano Luca e Paolo – abbiamo coronato davvero tanti sogni. Però, sicuramente, cantare con Edoardo Bennato e intonare Signor tenente a Palermo sono tra i momenti indimenticabili”.

“Radio Italia Live – Il Concerto è sempre stato accolto con grande entusiasmo, sono sicuro che anche quest’anno sarà così”, esordisce il sindaco Beppe Sala. “Grazie alla copertura mediatica, poi, mostrare la nostra città è sempre una grande gioia. Sappiamo che sono tempi difficili e arriverà un periodo non semplice ma personalmente credo che, per gestire il nuovo equilibrio, cercare di avere momenti di svago fa bene, non significa non essere consapevoli”.

Radio Italia Live – Il concerto: gli artisti sul palco

La rinascita delle piazze musicali in Italia passa anche per Milano e coinvolge alcuni degli artisti italiani più amati. “Il cast prevede quindici artisti con tre canzoni ciascuno, per un totale di quarantacinque arrangiamenti esclusivi dal vivo in diretta”, spiega il presidente Mario Volanti. Ecco, allora, chi vedremo sul palco, accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori:

Alessandra Amoroso

Blanco

Coez

Elisa

Elodie

Francesco Gabbani

Ghali

Irama

Marracash

Marco Mengoni

Gianni Morandi

Pinguini Tattici Nucleari

Rkomi

Sangiovanni

Ultimo

Radio Italia Live – Il Concerto (Milano, Piazza del Duomo, sabato 21 maggio 2022, dalle ore 20:30) sarà, inoltre, aperto come di consueto da Saturnino.

Dove seguire l’evento

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulleapp ufficiali per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Inoltre, sarà trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108) in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive.

