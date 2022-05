Netflix lancia la ‘Casella misteriosa’ nel profilo Bambini

Che cos'è 'Casella misteriosa', l'ultima novità di Netflix dedicata al profilo Bambini.

Che cosa c’è nella Casella misteriosa? I bambini sanno ciò che amano, come i loro giocattoli, cibi e brani musicali preferiti, ed è difficile convincerli a provare qualcosa di nuovo. Per questo Netflix ora lancia la funzionalità Casella misteriosa sugli schermi TV di tutto il mondo per fornire uno spazio divertente e sicuro affinché i bambini possano scoprire i loro prossimi titoli preferiti. Oppure ritrovarne di noti, che si tratti della serie di un popolare franchise come ‘Baby Boss: Di nuovo in famiglia’ oppure di un film d’avventura animato come ‘Back to the Outback – Ritorno alla natura’.

LEGGI ANCHE : >> ‘Di4ri’ arriva su Netflix: «Chi guarda la serie si sentirà parte della classe»

Come funziona ‘Casella misteriosa’

Bambini, genitori e tutori potranno usufruire della funzionalità Casella misteriosa seguendo questi tre semplici passaggi.

Eseguire l’accesso a un profilo Bambini. Trovare “I miei preferiti” nel profilo del bambino in cima alla homepage. La riga mostra serie e film in base ai personaggi preferiti dai bambini perché trovino in maniera più semplice e chiara i titoli e i protagonisti che amano non appena accedono a Netflix.

Passare con il mouse sopra la scintillante Casella misteriosa per scoprire una “Novità per te”… et voilà, che lo spettacolo abbia inizio.

Le novità di Netflix per i bambini

Tutti i bambini e i nuclei domestici sono unici. Ecco perché Netflix vuole creare un’esperienza avvincente e personalizzata per far conoscere ai più piccoli le storie che influenzano il loro mondo.

Questa è solo una delle nuove funzionalità che Netflix ha introdotto nel corso dell’ultimo anno, come la riga con i migliori 10 titoli per bambini, le email con il riepilogo delle attività di visione dei bambini e gli strumenti come il filtro famiglia per consentire ai genitori e ai tutori di prendere le decisioni più adatte alle proprie famiglie e rendere Netflix uno spazio sicuro per l’esplorazione e il divertimento per tutti.

Foto: Ufficio Stampa Netflix