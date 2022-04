ABBA, tutta la discografia in vinile in edizioni da collezione

Per gli appassionati di musica pop sono in arrivo cofanetti da collezione con tutta la discografia degli ABBA sia in vinile che su cd.

In occasione dell’apertura di ABBA Voyage, l’olografica e innovativa esperienza all’ABBA Arena di Londra, POLAR/Universal Music pubblicano alcune edizioni celebrative dedicate alla carriera della leggendaria band svedese.

LEGGI ANCHE : >> Eurovision Song Contest Turin 2022: le modalità di acquisto dei biglietti

Un successo senza fine

Quando nel settembre 2021 sono stati annunciati gli spettacoli di Londra ed il primo nuovo album ‘Voyage’ degli ABBA dopo 40 anni, l’intera stampa mondiale ha sottolineato la fenomenale popolarità del gruppo. ‘Voyage’ ha scalato le classifiche in 18 paesi nel mondo fino a toccare la posizione #2 negli USA: il più alto piazzamento mai raggiunto dal quartetto.

The ABBA Album Box Set

Questo nuovissimo cofanetto da 10 LP (stampato su Vinile 180g) e lo speculare cofanetto da 10 CD, offrono l’opportunità di godersi ‘Voyage’ insieme ai “golden eight” (‘Ring Ring’, ‘Waterloo’, ‘ABBA’, ‘Arrival’, ‘The Album’, ‘Voulez-Vous’, ‘Super Trouper’ e ‘The Visitors’), oltre ad ‘ABBA Tracks’ che contiene singoli come ‘Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)’, ‘Fernando’ ed altre B-side. Nella confezione è incluso un booklet di 40 pagine con info e fotografie tratte dal corso di tutta la loro carriera. The ABBA Album Box Set è atteso per il 27 maggio 2022.

Gli album degli ABBA in versione picture disc

Il 10 giugno 2022, poi, sarà la volta degli album degli ABBA in versione picture disc ripubblicati singolarmente. ‘Ring Ring’, ‘Waterloo’, ‘ABBA’, ‘Arrival’, ‘The Album’, ‘Voulez-Vous’, ‘Super Trouper’ e ‘The Visitors’ sono stampati su Vinile Picture in Tiratura Limitata e già disponibili in preorder esclusivo sullo Shop Online di Universal Music Italia.

Gli ABBA sono un gruppo musicale pop svedese, e, in generale, il gruppo scandinavo di maggiore successo. Hanno venduto più di 400 milioni di dischi in tutto il mondo e hanno raggiunto un successo mondiale. Sono considerati tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale. Il nome del gruppo deriva da un acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri (Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid). La prima ‘B’ nella seconda versione del logo del nome del gruppo appare rovesciata a partire dal 1976 (ᗅᗺᗷᗅ) in tutte le copertine dei loro dischi e del materiale promozionale.

Foto: Polar Music International