Ivan Comar, in anteprima il videoclip di ‘Universo’

Si intitola Universo il nuovo brano del cantautore udinese Ivan Comar, di cui oggi vi proponiamo il videoclip in anteprima. Diretto da Arturo Zocco e Giuseppe Piamapiano, il videoclip del brano ha come protagonista lo stesso Ivan Comar insieme all’attrice Sheila Guarnieri e racconta la storia di due innamorati che vivono il loro amore a distanza, attendendo con ansia il momento in cui si rivedranno.

«Per il video del brano ho pensato subito ad una storia diretta e semplice, che accompagnasse in maniera limpida la canzone. Mi è sembrata la soluzione migliore per enfatizzare al meglio il significato della canzone e la storia d’amore che racconto .– dichiara Ivan Comar – Volevo che anche le immagini trasmettessero quel senso di amore e di tranquillità che ho cercato di comunicare attraverso le parole e le melodie del brano».

Universo è una ballad scritta dallo stesso Ivan Comar che mette in risalto il tema dell’amore in maniera universale. Il brano, distribuito da Believe Digital ed edito da Mea Record Company, è un inno all’amore che rende liberi, unisce e fa sognare.

Ivan Comar

Il cantautore Ivan Comar nasce a Udine il 12 settembre 1982. La sua carriera inizia scrivendo canzoni in lingua inglese, all’età di 14 anni, trovando ispirazione negli artisti della scena britpop inglese e dai grandi cantautori internazionali, come i Queen e John Lennon. Il debutto discografico avviene nel 2006 con l’Ep Here to Stay dei Lost Exit, in cui ricopre il ruolo di cantante e compositore.

Nel 2008, insieme agli Spinal Crackers, pubblica l’Ep What does it shine? e nel 2011 intraprende la carriera da solista, con il nome d’arte Evan Lennon, pubblicando l’Ep Made in Evan. Dal 2013 inizia la sua attività di autore, al fianco di Francesco Contadini e di Gabriele Saro, e in quello stesso anno pubblica il suo album Project X. Nel 2019 dà vita al suo nuovo percorso artistico scrivendo canzoni in italiano, pubblicando il 5 luglio 2021 Sotto il Sole, scritto insieme a Paola Pezzolla ed edito della Raimoon Edizioni Musicali. Un brano estivo che è frutto della voglia e del bisogno di rinascita dopo lunghi mesi di lockdown, un inno alla gioia e alla spensieratezza. Nel 2021 pubblica il singolo Ambre Marie per Mea Record Company dell’editore Angelo Anselmi.