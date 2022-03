Mr Rain annuncia a sorpresa il nuovo album “Fragile”

Mr Rain torna con "Fragile", il nuovo album in uscita il 18 marzo anche su vinile in versione picture disc. "Crisalidi" è il primo singolo fuori il 4 marzo

A sorpresa Mr Rain annuncia “Fragile” il nuovo album in uscita il 18 marzo. Il disco è già in preorder e uscirà anche in vinile in versione picture disc. “Fragile” arriva a poco più di un anno di distanza dal precedente lavoro “Petrichor”, pubblicato nel febbraio 2021.

Mr Rain si mette a nudo con “Fragile”

12 dischi di platino, 6 dischi d’oro, concerti sold out e hit come “Fiori di Chernobyl” (certificata doppio platino), “9.3” (platino) e “Meteoriti” (platino), Mr Rain è pronto a tornare sulla scena con un nuovo progetto. L’artista fuori dal coro, sempre capace di descrivere all’interno delle sue canzoni la parte più intima di se stesso, con questo lavoro si mette a nudo e mostra tutto se stesso, un dono che fa a sé e a chi si riconosce nella sua musica.

Ho avuto un’improvvisa voglia di raccontarmi. – spiega Mr Rain – “Fragile” è il mio terzo album ufficiale, nato in poco tempo dalla fame di musica, scritto e prodotto da me. C’era un lato di me che ho sempre tenuto al riparo, e in queste canzoni gli ho dato voce. Come se fossero dieci episodi di un’unica storia. Come se dipingessi diverse sfaccettature delle mie fragilità.

“Crisalidi” è il nuovo singolo

10 le tracce che compongono l’album e una collaborazione con Annalisa in “Neve su Marte” dopo il successo di “Un domani” (certificato platino) che li aveva già visti insieme. Il primo singolo di “Fragile” è “Crisalidi”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 4 marzo. È la prima canzone che ha scritto ed è un ponte tra l’album precedente “Petrichor” e questo. “Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini”. Torna l’idea di sentirsi intrappolati in una gabbia, come accadeva in “Fiori di Chernobyl”. È come una dedica che scrive a se stesso per consolarsi, la canzone più difficile da scrivere.

Tracklist di “Fragile”

Questa la tracklist del nuovo album di Mr Rain “Fragile”:

1. Crisalidi

2. Qui

3. Fragile

4. Neve su Marte feat. Annalisa

5. E invece no

6. Sincero

7. Atlantide

8. 3.10 AM

9. Nero

10. Aria

Foto: Ufficio Stampa Warner Music Italy