Norah Jones, edizione da collezione per il ventennale di “Come Away With Me”

L'album di debutto di Norah Jones compie 20 anni ed è in arrivo un'edizione che farà gola ai fan con materiale mai ascoltato prima

Era il 26 febbraio 2002 quando Norah Jones pubblicava l’album di debutto “Come Away With Me”. Lei era una cantautrice e pianista sconosciuta di 22 anni e le aspettative sul disco erano modeste. Sebbene pubblicato dalla leggendaria etichetta jazz Blue Note, non era un album propriamente jazz, né assomigliava a nient’altro nel panorama pop del 2002. Eppure “Come Away With Me” era destinato ad affascinare il mondo e far conoscere una delle più grandi voci del nostro tempo. Sono passati 20 anni da allora, ed è in arrivo un’edizione celebrativa molto invitante per i fan e gli amanti della buona musica.

Norah Jones, il successo di “Come Away With Me”

Stiamo parlando di un disco che ha veramente lasciato un segno, diventando un fenomeno globale. Norah Jones con “Come Away With Me” ha venduto quasi 30 milioni di copie e vinto 8 Grammy® Awards nel 2003. Il 29 aprile, Blue Note / UMe pubblicherà “Come Away With Me: 20th Anniversary Super Deluxe Edition”. Si tratta di una raccolta di 44 tracce che cattura l’emergere di un talento singolare e rivela per la prima volta la storia completa della realizzazione di questo album ormai classico.

Il contenuto della Super Deluxe Edition

Oltre a una rimasterizzazione dell’album originale, prodotto da Arif Mardin, la Super Deluxe Edition include anche 22 brani inediti tra cui i demo originali che Norah Jones aveva presentato a Blue Note, tutti i demo della prima seduta di incisione realizzata dopo la firma con l’etichetta e la prima versione dell’album che Norah ha realizzato presso gli Allaire Studios con il produttore Craig Street. La maggior parte di questi materiali non è mai stata ascoltata pubblicamente e offre uno sguardo affascinante sulle strade che l’album avrebbe potuto prendere.

I formati disponibili

La 20th Anniversary Super Deluxe Edition è stata prodotta da Eli Wolf e sarà pubblicata digitalmente e fisicamente sia come box da 4 LP che in 3 CD. Entrambi disponibili in una confezione speciale con un sostanzioso libretto ricco di nuove note di copertina ad opera della sessa della stessa Norah e rare foto realizzate durante le sedute di incisione. Saranno pubblicate anche versioni standard (su LP e CD) dell’album originale rimasterizzato. La versione alternativa – e assolutamente inedita – della più celebre fra le canzoni di Norah Jones, “Come Away With Me”, proveniente dalle sedute agli Allaire Studios è ora disponibile per lo streaming ed il download.

Norah Jones e la “versione Allaire” di “Come Away With Me”

Ora, 20 anni dopo, Norah ha deciso di pubblicare la “versione Allaire” dell’album.

È stato un po’ come viaggiare nel tempo in un ‘universo alternativo’ dell’album che nessuno ha mai sentito”, dice. “Quando ho contattato Craig per parlargliene, mi ha suggerito di chiedere a Tony Maserati di metter mano alle registrazioni per equilibrare le parti. Questo ha portato la mia voce in primo piano, e posso finalmente riascoltarmi ‘da piccola’ – a 22 anni – a provare cose nuove, in sintonia con la musica che mi circonda. Rivisitare queste sedute dopo averle ascoltate solo una volta negli ultimi vent’anni è stata una bella sorpresa. Sono stata così felice di ritrovare finalmente Craig e ultimare ciò che avevamo iniziato insieme. Ho imparato molto da lui, penso sempre a quel periodo passato come a un sogno, e provo ancora quella sensazione nell’ascoltare queste registrazioni.

La tracklist

Di seguito la tracklist di Come Away With Me — 20th Anniversary Super Deluxe Edition.



DISC 1

Come Away With Me – 20th Anniversary Remaster

1 Don’t Know Why

2 Seven Years

3 Cold Cold Heart

4 Feelin’ The Same Way

5 Come Away With Me

6 Shoot The Moon

7 Turn Me On

8 Lonestar

9 I’ve Got To See You Again

10 Painter Song

11 One Flight Down

12 Nightingale

13 The Long Day Is Over

14 The Nearness Of You

DISC 2

The Demos

1 Spring Can Really Hang You Up the Most

2 Walkin’ My Baby Back Home

3 World of Trouble

First Sessions Outtakes

4 The Only Time

5 I Didn’t Know About You

6 Something Is Calling You (tabla version)

7 Just Like A Dream Today

8 When Sunny Gets Blue

9 What Am I To You

10 Hallelujah I Love Him So

11 Daydream

All tracks above previously unreleased

First Sessions EP

12 Don’t Know Why

13 Come Away With Me

14 Something Is Calling You

15 Turn Me On

16 Lonestar

17 Peace

These 6 demos previously released as the promo-only First Sessions EP

DISC 3

The Allaire Sessions

1 I’ll Be Your Baby Tonight

2 I’ve Got To See You Again *

3 What Would I Do

4 Come Away With Me *

5 Picture In A Frame **

6 Nightingale *

7 Peace *

8 What Am I To You *

9 Painter Song *

10 Turn Me On *

11 A Little At A Time

12 One Flight Down *

13 Fragile

* alternate version

** alternate mix

All tracks previously unreleased except “I’ll Be Your Baby Tonight” and “Picture In A Frame”

Foto: Kikapress