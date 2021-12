‘Adele One Night Only’, lo speciale in prima tv assoluta su Sky

Il ritorno di Adele in onda in uno speciale su Sky, tra un live straordinario e una intervista esclusiva con Oprah Winfrey.

Mercoledì 15 dicembre, arriva in prima assoluta su Sky (e in streaming su NOW) Adele One Night Only. Si tratta dello speciale che celebra il ritorno dell’artista, girato all’esterno dell’iconico Griffith Park Observatory di Los Angeles. Racchiude un live straordinario che spazia tra alcuni dei suoi brani più celebri (da Hello a Skyfall, da Someone Like You a Rolling In The Deep). Ma non mancheranno alcune tracce contenute in 30, l’album appena uscito.

Inoltre, sempre all’interno dello speciale di due ore, Adele è protagonista di una intervista esclusiva con Oprah Winfrey in cui svela le storie dietro ad ogni canzone del suo nuovo album e parla della sua carriera e della sua vita personale, tra il divorzio e il suo rapporto con suo figlio.

Lo speciale andrà in onda alle 21:15 su Sky (sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW) e negli Stati Uniti ha raccolto l’ascolto più alto per uno show di intrattenimento nel 2021. Adele presenta al mondo il suo nuovo attesissimo album di inediti 30 (Columbia Records/Sony Music), anticipato in radio e in digitale dall’emozionante singolo Easy On Me.

Il brano, con più di mezzo miliardo di stream, è già certificato platino e ha raggiunto la TOP 3 dell’Airplay radiofonico italiano. Ha inoltre debuttato al #1 della classifica dei singoli più venduti della settimana (FIMI/GfK). E ancora: è entrato subito nei record, registrando il maggior numero di stream di sempre in 24 ore su Spotify e Amazon Music e il maggior numero di pre-add di sempre su Apple Music.