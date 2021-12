Marco Mengoni ospite a Propaganda Live

Presenterà dal vivo alcuni pezzi da 'Materia (Terra)'

Domani Marco Mengoni sarà ospite a Propaganda Live, alle 21.15 su La7. L’occasione è quella di presentare al pubblico il suo ultimo disco, ‘Materia (Terra)‘, uscito lo scorso 3 dicembre.

Con questo lavoro il cantante romano si rivela in tutte le sue sfaccettature, mettendosi a nudo attraverso le 11 tracce che compongono il disco. Il periodo di silenzio che ha preceduto l’uscita dell’album è stato caratterizzato da ricerche intense, i cui frutti si ritrovano in ‘Materia (Terra)’, ma non solo. Questo, infatti, è il primo capitolo di una trilogia.

LEGGI ANCHE >> Marco Mengoni annuncia la trilogia ‘Materia’, il 3 dicembre esce ‘Materia (Terra)’

Nella puntata di Propaganda Live, Diego Bianchi, con il suo inconfondibile stile, intervisterà in studio Marco Mengoni che, poi, presenterà dal vivo alcuni brani dal nuovo album.

LEGGI ANCHE >> Marco Mengoni: «Emotività e amore, i motori del mondo»

Il pezzo che ha anticipato l’uscita di ‘Materia (Terra)‘ è stato ‘Cambia un uomo‘, prodotto da MACE e Venerus.

“Secondo me è il pezzo più utile per cominciare a descrivere il nuovo progetto discografico. E inizia già nel cambiamento”, ha dichiarato il cantante.

LEGGI ANCHE >> Drake si ritira dai Grammy Awards 2022