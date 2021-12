Ed Sheeran e Elton John insieme con un singolo di Natale

Nel video si divertono a reinterpretare i classici natalizi

Natale è il periodo delle sorprese. Ed Sheeran e Elton John uniscono i loro talenti in ‘Merry Christmas‘, un singolo natalizio a finalità benefica. Tutti i ricavati, infatti, saranno devoluti alla Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e alla Elton John AIDS Foundation.

Il pezzo, scritto da Ed Sheeran e Elton John e prodotto da Steve Mac, è il risultato di un’amicizia che dura da più 10 anni e che li vede per la prima volta insieme in un singolo ufficiale. Non è, tuttavia, la prima volta che i due artisti fanno capolino nelle classifiche durante il periodo di Natale. Nel 2017 Ed ha conquistato la vetta con la dolcissima ‘Perfect‘, mentre Elton John, nel 1973, ci ha regalato un classico natalizio senza tempo con ‘Step into Christmas‘.

Il video di ‘Merry Christmas’, scritto da Jason Koening, Jenny Koening e Ed Sheeran, conta la partecipazione di alcuni volti noti, come Mr Blobby, Jonathan Ross, Big Narstie, Michael McIntyre e The Darkness. Il cast reinventa le memorabili scene di ‘Last Christmas’ degli Wham, di ‘Merry Christmas’ di Shakin’ Stevens’, di ‘Walking in the Air’ di The Snowman, di ‘Stay Another Day’ degli East 17 e molti altri.

La Ed Sheeran Suffolk Music Foundation è una Fondazione musicale che aiuta i ragazzi con meno di 18 anni che abitano a Suffolk con donazioni per l’istruzione e lo studio della musica.

La Elton John AIDS Foundation, fondata nel 1992, ha come obiettivo la fine dell’epidemia dell’AIDS, ma anche la lotta contro la discriminazione che ostacola la lotta contro l’AIDS.