Frankie hi-nrg mc: «Noi artisti ci siamo uniti, ora ci manca solo un ministro che ci ascolti»

Le parole del rapper, autore e cantautore Frankie hi-nrg mc sulla situazione del mondo dello spettacolo.

«Bauli in Piazza è una meravigliosa manifestazione che finalmente vede artisti, tecnici e operatori dello spettacolo riuniti. La crisi sta riuscendo a unificare voci di un coro, appartenenti a settori diversi, in un unico ed effettivo coro. Ora manca solo un ministro che ci ascolti e faccia qualcosa». Le parole di Frankie hi-nrg mc, in collegamento a Ogni Mattina.