Dal metaverso all’esperienza reale: a Milano il primo Metabar

Dal 7 al 10 aprile approda ai Caselli Daziari di Milano il primo bar che arriva dal metaverso: ecco gli eventi del Metabar targato Heineken®.

Ologrammi al posto dei camerieri, barman e buttafuori in versione avatar, stanze in cui l’impressione è quella di stare con un piede nel mondo reale e con l’altro nell’ambiente virtuale. È questa l’esperienza ibrida del Metabar di Heineken®, che dal 7 al 10 aprile apre le porte al pubblico ai Caselli Daziari di Milano (Piazza Sempione). L’iniziativa mette in campo raffinatissime tecnologie che promettono di regalare al consumatore un coinvolgimento inedito tra entertainment, game, musica e gusto.

Il temporary bar che, primo al mondo, sbarca direttamente dal metaverso è l’occasione per presentare la nuova Heineken® Silver (questa sì, è reale, anzi realissima), che simbolicamente rappresenta proprio il ‘farsi realtà’ dell’esperienza virtuale. La Silver, infatti, è stata lanciata proprio a Decentraland nel metaverso lo scorso mese di marzo prima di essere proposta ad avventori in carne e ossa.

LEGGI ANCHE : – ‘Mix & Match’ torna live su Twitch, conduce Claudio Di Biagio

“Questa installazione – spiega Jan Bosselaers, Marketing Director Heineken Italia – riflette l’approccio innovativo e distintivo del brand.Siamo partiti dal metaverso per arrivare a Milano con un’installazione che sintetizza perfettamente questo percorso e che guarda al domani e alle nuove generazioni.”

Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

Incontri e DJ-set al MetaBar: il calendario

Al Metabar il confine tra reale e metaverso è sottile, in un continuo dialogo immersivo da far girare la testa (e qui il tasso alcolico non c’entra nulla). Gli spazi allestiti – organizzati in ambienti che regalano esperienze differenti – si sviluppano attorno a un’aula centrale che è pronta ad accogliere protagonisti del mondo della musica, dell’arte e dell’intrattenimento.

LEGGI ANCHE : – Da Afrojack a Ernia, da Purple Disco Machine a Mara Sattei: il Nameless Festival annuncia la lineup 2022

La postazione dj, infatti, ospiterà personaggi del panorama nazionale e internazionale, mostrandoli in contemporanea nella loro versione avatar. Ogni giorno il Metabar (aperto al pubblico dalle 16 alle 20) si anima con DJ, artisti, opinion leader e ospiti, ecco il calendario:

7 aprile – opening solo su invito con il pianista, compositore e produttore Dardust ; opening DJ set con Silvie Loto e a seguire Jamie Jones, la cui performance potrà essere seguita anche in diretta streaming sulla pagina YouTube di Heineken®;

con il pianista, compositore e produttore ; opening DJ set con e a seguire la cui performance potrà essere seguita anche in diretta streaming sulla pagina YouTube di Heineken®; 8 aprile ore 20: La Pina, Diego e la Vale di Radio Deejay ; opening DJ set Valentina Sartorio e a seguire Brina Knauss

; opening DJ set Valentina Sartorio e a seguire 9 aprile ore 20: talk con il comico Valerio Lundini e Marco Cartasegna , fondatore di Torcha; opening Dj set Angelica D’amore e a seguire Manuelito Hell Raton

e , fondatore di Torcha; opening Dj set e a seguire 10 aprile ore 20: talk con l’artista NFT Alessandro Malossi e Marco Cartasegna; opening DJ set Simone De Kunovich e a seguire Chloe Caillet.

Il calendario completo e aggiornato saràdisponibile direttamente sul sito Heineken® e sui canali social dell’azienda.

Foto da Ufficio Stampa