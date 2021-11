Monopoly Buonissimo, un’edizione speciale che omaggia i luoghi del gusto italiani

Monopoly Buonissimo: il Monopoly diventa un viaggio culinario da Nord a Sud per assaporare i piatti più celebri della penisola.

Monopoly diventa Monopoly Buonissimo, un’edizione speciale e limitata che offre un percorso gastronomico alla scoperta delle ricette che hanno reso famosa la cucina italiana in tutto il mondo. In esclusiva in tutti i Toys Center dello Stivale, la limited edition nasce dalla partnership tra Winning Moves – azienda leader del mondo dei giochi da tavolo, carte e puzzle – e Buonissimo.it, il portale verticale di Italiaonline dedicato alla cucina e al mangiar sano.

Il tabellone di Monopoly Buonissimo assume così tutte le sembianze di una tavola imbandita. Parco della Vittoria e Viale dei Giardini lasciano il posto a un delizioso Brasato al barolo e al grande classico della città meneghina, il Risotto alla milanese. Vicolo Corto diventa invece filante come la Polenta concia valdostana.

Infine, le Stazioni Nord, Sud, Ovest ed Est fanno posto ai dolci, dai Cantucci ai Cannoli. La Società Elettrica e quella dell’Acqua Potabile vengono invece sostituite da due icone della cucina mediterranea: la Pizza e il Gelato.

Ma la vera sfida per i commensali è quella di mettersi ai fornelli e realizzare tutti i piatti del tabellone. Basterà inquadrare il QR Code su ogni carta di proprietà e seguire passo per passo le videoricette. Solo così, collezionando le card dello stesso colore, i giocatori potranno dare vita a un menù completo e proseguire la loro scalata verso la vittoria. Per i più ambiziosi poi, lo step successivo sarà quello di aprire un’osteria e subito dopo un ristorante, diventando gli chef stellati più rinomati d’Italia.