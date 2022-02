‘Eternals’ in Home Video: una clip in esclusiva

'Eternals' è finalmente disponibile in Home Video: su Revenews in esclusiva una clip di approfondimento dai contenuti extra.

Eternals, il film di Chloé Zhao che ha introdotto nell’Universo Cinematografico Marvel dieci nuovi Super Eroi, è disponibile dal 15 febbraio in Home Video. Nello specifico, sarà disponibile in Blu-Ray, DVD e UHD Steelbook. I formati Blu-Ray e UHD Steelbook sono corredati di tanti contenuti extra. Tra questi quattro scene eliminate, gli approfondimenti inediti con il cast e i filmmaker e il commento audio della regista Chloé Zhao. In esclusiva su Revenews una clip con un approfondimento sul cast e i super eroi del film (con il contributo dei filmmaker e alcuni degli attori protagonisti).

Eternals segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall’alba dell’umanità. Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l’umanità ancora una volta.

Il cast del film comprende Gemma Chan (che interpreta Sersi, amante dell’umanità), Richard Madden (che interpreta l’onnipotente Ikaris), Kumail Nanjiani (che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo), Lia McHugh (che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza), Brian Tyree Henry (che interpreta l’intelligente inventore Phastos), Lauren Ridloff (che interpreta la velocissima Makkari), Barry Keoghan (il solitario Druig) e Don Lee (il potente Gilgamesh). Kit Harington interpreta Dane Whitman, mentre Salma Hayek interpreta la leader saggia e spirituale Ajak e Angelina Jolie veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena.