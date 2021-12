‘Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo’, la nuova storia dal 1° gennaio

Luì e Sofì tornano sul grande schermo con una nuova avventura: ecco una clip in anteprima dal film in uscita.

Hanno conquistato il pubblico dei piccoli con i loro contenuti video e, ora, Luì e Sofì sono pronti a tornare sul grande schermo. Dal 1° gennaio 2022 è nelle sale cinematografiche Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo, terza pellicola del duo più amato dai bambini. Dopo aver sbancato al botteghino con i precedenti lungometraggi – La vendetta del Singor S e Il Mistero della Scuola Incantata – Sofia Scalia e Luigi Calagna tentano la tripletta.

LEGGI ANCHE: Giulia Sara Salemi: «Non voglio fare nulla che non esprima me stessa»

La nuova storia vede ancora alla regia Gianluca Leuzzi e porterà i Me Contro Te in un avventuroso viaggio nel tempo. Insieme a Luì e Sofì l’inseparabile amico Pongo ma anche i nemici che abbiamo imparato a conoscere più una nuova, agguerritissima, avversaria. Che cosa succederà?

LEGGI ANCHE: Blanco raddoppia tutte le date (ma il Blu Celeste Tour è già sold out)

Nel giorno in cui Luì sta per ricevere il diploma di scienziato e Sofì è al suo fianco insieme al caro Pongo, ecco spuntare il Signor S e Perfidia. I due cercheranno di insidiare i protagonisti che metteranno in campo tutti i loro poteri. Ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e qualcosa finisce per andare storto. I Me contro Te si ritroveranno, così, in epoche e luoghi lontani letteralmente persi nel tempo e nella storia.

Tanti gli incontri durante questo viaggio, tra i quali anche un’avversaria temibile: la sfida, tra divertimento e magia, può iniziare. Nato da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, il film Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia.

Foto da Ufficio Stampa V. Palumbo