Blanco raddoppia tutte le date (ma il Blu Celeste Tour è già sold out)

È già sold out il Blu Celeste Tour di Blanco, nonostante il raddoppio di ogni singola data delle otto tappe previste.

Polverizzati in poche ore i biglietti delle date di Blu Celeste Tour, la prima tournée di Blanco. Sono già Sold Out, infatti, tutti gli appuntamenti – le date annunciate e quelle aggiunte – che, a partire da domenica 3 aprile 2022, porteranno l’artista a esibirsi in 15 show nei maggiori club italiani.

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, si arricchisce infatti di nuove date tra cui: Padova (Geox, 4 aprile), Milano (Fabrique, 7 aprile), Roma (Atlantico, 11 aprile), Torino (Teatro Concordia, 14 aprile), Firenze (Tuscany Hall, 5 maggio), Bologna (Estragon, 9 maggio) e Brescia (Morato,14 maggio).

I biglietti per le date annunciate oggi sono già in vendita su www.vivoconcerti.com

Blanco, Blu Celeste Tour: le date aggiornate

Domenica 3 APRILE 2022 | PADOVA, GEOX – SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX – NUOVA DATA – SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 | MILANO, FABRIQUE – SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE – NUOVA DATA – SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 | ROMA, ATLANTICO – SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO – NUOVA DATA – SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 | TORINO, TEATRO CONCORDIA – SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA – NUOVA DATA – SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 | FIRENZE, TUSCANY HALL – SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL – NUOVA DATA – SOLD OUT

Domenica 8 MAGGIO 2022 | BOLOGNA, ESTRAGON – SOLD OUT

Lunedì 9 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON – NUOVA DATA – SOLD OUT

Venerdì 13 MAGGIO 2022 | BRESCIA, MORATO – SOLD OUT

Sabato 14 MAGGIO 2022 – BRESCIA, MORATO – NUOVA DATA – SOLD OUT

Giovedì 19 MAGGIO 2022 | NAPOLI, CASA DELLA MUSICA – SOLD OUT