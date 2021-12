Ri-Gener-Azioni, dal 23 al 31 dicembre per un Natale al femminile

Dal 23 al 31 dicembre 2021, al Centro Culturale Affabulazione di Ostia (Roma) arriva Ri-Gener-Azioni_Ri-partenza, ri-condivisione, ri-appropriazione, ri-costruzione. Un festival multidisciplinare e gratuito di performance, letteratura, formazione e nuovi linguaggi per un Natale di riappropriazione al femminile, in compagnia di Chiara Becchimanzi, Paolo Camilli, Giulia Blasi, Le Karma B, Ilaria Palleschi, Eleonora De Nardis e molte altre (e altri).

Si parte il 23 dicembre online con A ciascuna il suo, podcast erotico-comico – disponibile su spreaker, spotify, e youtube – ispirato al romanzo omonimo, con tre super ospiti in ognuna delle puntate. Il 23 dicembre sarà ospite del podcast Paolo Camilli, attore, content creator, influencer e comedian. Il 27 dicembre, Giulia Blasi, scrittrice, conduttrice radiofonica e giornalista. Infine il 31 dicembre, Le Karma B – Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo – straordinario duo drag ospite fisso di Propaganda Live.

Ri-Gener-Azioni: gli ultimi appuntamenti

Si continua il 26 dicembre doppio appuntamento in presenza – alle 16:00 e alle 19:00 – con Sogno di un mattino d’inverno a cura della Compagnia Valdrada. Un’antologia delle scene meno conosciute tratte dalle opere più conosciute di William Shakespeare con particolare attenzione ai ruoli femminili.

Mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre, Ri-Gener-Azioni prosegue il percorso diretto alla ri-appropriazione del corpo in tutte le sue possibili espressioni con il Festival della vagina felice, a cura di Giulia Manno. Due giorni di incontri, laboratori e workshop dedicati alla sessualità e al piacere femminile, con lo scopo di normalizzare il rapporto con la propria intimità.

Il Festival della vagina felice chiude in presenza con la presentazione performativa di A ciascuna il suo con Chiara Becchimanzi e con gli interventi dell’illustratrice Ilaria Palleschi, la sessuologa Francesca d’Onofrio, la scrittrice e giornalista Eleonora De Nardis (autrice della postfazione al romanzo) e l’attrice Giorgia Conteduca – co-conduttrice del podcast. Il giorno dopo, 31 dicembre, ci sarà infine l’ultimo appuntamento online di Ri-Gener-Azioni con la terza puntata del podcast A ciascuna il suo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a prenotazioni.valdrada@gmail.com (nella prenotazione va specificato l’oggetto come indicato nel programma).

Per partecipare alle attività in presenza è obbligatorio per tuttə gli/le over 12 esibire il green pass.

Evento Fb: https://fb.me/e/2172T8FZc