‘Solar Power’ è il nuovo album di Lorde: «Anni Sessanta e Flower Child»

Dal 20 agosto è disponibile il nuovo album della cantautrice neozelandese Lorde, ‘Solar Power’, che mette a confronto la cultura musicale degli Anni Sessanta con quella di oggi.

Lorde, cantautrice multiplatino neozelandese già vincitrice di svariati Grammy Awards, torna con il nuovo album ‘Solar Power’. Disponibile da venerdì 20 agosto, il progetto è stato anticipato dalla titletrack e contiene anche il singolo inedito Mood Ring. Il brano esce in concomitanza con il disco, accompagnato da un videoclip che promette di mostrarci un lato sconosciuto dell’artista.

La traccia è solo un elemento del grande puzzle in dodici canzoni prodotte da Jack Antonoff con cui Lorde celebra il mondo naturale. Da qui, infatti, è partita la riflessione che rappresenta la genesi del disco, come ha dichiarato la stessa cantautrice. “Volevo comprendere meglio la vita in una comune, l’allontanamento dalla società e il ripartire da zero. Ho pensato a questo durante la scrittura di questo mio nuovo disco. Un parallelo tra la cultura di allora e quella di oggi riguarda la nostra idea di benessere e quella di spiritualità, pseudo-spiritualità e pseudo-benessere”.

A proposito di Mood Ring, Lorde ha detto che “è una canzone di cui vado molto fiera e che mi fa divertire. Durante la registrazione di questo disco ho tratto ispirazione dalla cultura musicale degli anni ’60 e da quella del Flower Child. Quando ho scritto questo brano sapevo di aver composto una canzone pop. Quindi questa canzone rappresenta il mio sguardo satirico verso tutto ciò”.

In linea con l’ispirazione naturalista, ‘Solar Power’ esce anche in un insolito formato senza disco, ovvero in un Music Box eco-consapevole. Questa versione contiene in aggiunta video extra, note scritte a mano, foto esclusive, una card per il download digitale dell’album in alta qualità, due bonus tracks e l’accesso a sorprese speciali.

“Ho deciso con largo anticipo durante il processo creativo di questo album che volevo fare qualcosa riguardo l’impatto ambientale e quindi pensare ad un’alternativa al CD. Volevo creare un Music Box simile al CD per misure, grandezza e prezzo ma che fosse eco-sostenibile”, ha spiegato Lorde.

Il disco, presentato sul palco dello show “Good Morning America” e al “The Late Late Show di James Corden”, sarà il cuore del nuovo tour mondiale del 2022. L’artista farà tappa anche in Italia per due date live, giovedì 16 giugno 2022 a Roma all’Auditorium Parco della Musica e il 17 giugno al Castello di Villafranca a Villafranca di Verona (VR).

Lorde, la tracklist di “Solar Power”

The Path Solar Power California Stoned in the Nail Salon Fallen Fruit Secrets From a Girl (Who’s Seen It All) The Man with An Axe Dominoes Big Star Leader of a New Regime Mood Ring Oceanic Feeling

Foto da Ufficio Stampa JMGproject