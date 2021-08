J-Ax annuncia l’album ‘Surreale’ e pubblica l’inedito ‘Sansone’: il testo

Esce il 27 agosto il progetto ‘Surreale’ di J-Ax contenente anche il brano inedito ‘Sansone’: testo e video della canzone.

Nel giorno del suo 49esimo compleanno, J-Ax annuncia una doppia uscita che farà felici i suoi fan. Attraverso i social, infatti, l’artista ha spiegato le due copertine pubblicate solo qualche ora prima accendendo la curiosità del pubblico. “Surreale. J-Axonville. Stasera a mezzanotte non capirete. Domani mattina vi spiego”, scriveva Ax. Ed ecco, con tanto di candeline, la spiegazione.

Ringraziando per gli auguri, Aleotti fa il suo regalo ai fan: è disponibile il singolo Sansone e il nuovo album ‘Surreale + J-Axonville’ è in uscita il 27 agosto, già preordinabile online. “Nella vita di un uomo sono due i compleanni più importanti: 33 come gli anni di Cristo e 49 come i milioni da restituire dalla Lega”, esordisce J-Ax nella clip con il piglio che lo contraddistingue.

“Lo so che avevate dubbi ma io sono arrivato a questo secondo traguardo e provo una sensazione strana. Perché quando ero troppo giovane mi dicevano che era presto per fare qualcosa di importante, che dovevo mettermi in fila. Che dovevo aspettare, insomma. Ora, invece, sono troppo vecchio, per tutto: per la mia musica, per come mi vesto, per come parlo.

E sapete che vi dico: f***lo a queste voci e io lo so che anche voi le avete sentite più volte nella vita. Perché quando siamo pieni di vita ci vogliono castrare per tenerci buoni. Quando siamo maturi ed esperti ci vogliono fare fuori perché hanno paura del nostro vissuto e di quello che possiamo dare”.

“Voglio farvi quindi io due regali”, annuncia quindi Ax su Instagram .“Pensate sempre f***lo a queste voci, prendetevi tutto non importa la vostra età. L’unica voce che dovete ascoltare è quella che vi dice che potete seguire i vostri sogni. E che non è mai troppo presto o troppo tardi per esaudirli”.

Quindi, il secondo regalo: “L’album ‘J-Axonville ha raggiunto un milione di streaming solo su Soundcloud senza averlo mai pubblicato da nessuna parte”, afferma l’artista. “Per festeggiare si merita la sua pubblicazione”, continua Aleotti annunciando l’uscita dell’inedito Sansone che anticipa la release del disco il 27 agosto contenuto nel repack ‘Surreale’.

“Questo mega expansion pack”, spiega ancora, “comprenderà ‘J-Axonville’, ‘Reale’ e un nuovo album che si chiama ‘Surreale’ […] Ed esce anche il video dell’inedito ‘Sansone’. È un viaggio bellissimo e sono contento di farlo insieme a voi”, conclude Ax.

J-Ax: il testo di ‘Sansone’

Dio mi protegga

E fa sì che non smetta

Di produrre ricchezza

Che se no una lametta e poi mi sgozzo per te

Che risparmi sul welfare

Canto di festa

Di un c**o che twerka

Che a puntare la penna

Contro la dirigenza

Non conviene a me

E tanto per voi è

La canzonetta

Di un boomer di m***a

Rovinato dall’erba

Simula la protesta

Solo per fare cash

E far parlare di sé

Che comunque qui gli artisti son visti come pagliacci

E quando hanno successo vuol dire che sono falsi

Non è un paese per bravi ragazzi

Tipo i fratelli Bianchi scopavano come pazzi.

Noi siamo tossici e vogliamo una dose

Soffriamo l’astinenza da dittatore

Sento la Meloni e penso a uno spacciatore,

Ma dopo penso ai c***i miei

Parla Salvini e penso al metadone

Sento P.d. penso a un bestemmione

Renzi tira giù il palazzo penso a Sansone

Ma dopo penso ai c***i miei

E muoia Sansone

Con tutti i Filistei (x3)

Spararmi in testa

E l’opzione che resta

Per conquistare questa

Critica disonesta

Per cui sono trash

Ma dopo morto un Re

Milano è spenta

Però non si ferma

Ho ingoiato tristezza

Come se fosse sperma

Con il savoir faire

Di una p***a in motel

Tutti fuori per i Draghi come nel trono di spade

Per la poltrona hanno dato ad Attila

Il nobel per la pace

Bella tattica

Se qui nessuno si agita

Perché prenderlo in c***o un po’ ci piace

Parla Salvini e penso al metadone

Sento P.d. penso a un bestemmione

Renzi tira giù il palazzo penso a Sansone

Ma dopo penso ai c***i miei

E muoia Sansone

con tutti i Filistei (x3)

Apriamo lo champagne

Un brindisi alla morte della mia fiducia nell’umanità

Che non fotte a nessuno di tagli alla sanità

Ma fanno casino quando Cyberpunk

2077 esce pieno di Bug

Mi dicono che Milano sia il motore d’Italia,

Ma più che un bell’esempio noi siamo una buona cavia,

Intossichiamo l’aria,

Che il sindaco instagramma

Una Giulia de Lellis che però non ce l’ha fatta

Siamo scimmie con la pistola

E con in mano la tecnologia

Ma è come mettere Fontana e Gallera

A gestire la Lombardia

Noi meritiamo questa rabbia cieca

La sorte di Pompei

E va***o al voto alla scheda al pianeta a Greta e a tutti i figli miei

Con tutti i Filistei (x3)

Cover da Ufficio Stampa RED Communications