Il Marlù Webboh Fest arriva a Roma il 27 marzo

Il tour del Marlù Webboh Fest arriva a Roma domenica 27 marzo alle 17. Tutte le info sull'evento e sui biglietti.

Il tour del Marlù Webboh Fest continua! Dopo il successo della tappa di Milano, l’evento più atteso dalla Generazione Z arriva a Roma. Domenica 27 marzo alle 17, presso lo Spazio Rossellini (Via della Vasca Navale 58) e in diretta Instagram sul profilo @webboh.it, va in scena un altro grande spettacolo con musica, sogni e divertimento totalmente gratuito. Gli otto cantanti sul palco saranno accolti dai conduttori Andrea Prada, Valeria Vedovatti e alcuni tra i creator più amati del momento. Saranno inoltre premiati da Marlù per i loro sogni come recita l’ormai celebre messaggio, Keep dreaming con Marlù, che veicola il famoso marchio di gioielli.

Lo Spazio Rossellini, polo culturale regionale fiore all’occhiello della Capitale, è messo gentilmente a disposizione dalla Regione Lazio e da ATCL in collaborazione con la Youth Card. Dal vivo si alterneranno i cantanti Matteo Romano, Tancredi, Alfa, Nashley, Michelangelo Vizzini con Martina Attili, Leo Gassman, Cioffi e VV. Oltre a loro le creator Jasmin Zangarelli, Brisida e Aurora Celli. Durante lo show, Marlù – con il progetto #MarluRicaricAmore – darà spazio al tema lotta al bullismo grazie a Bulli Stop. Il Centro Nazionale contro il Bullismo che parlerà ai giovani presenti in sala e a quelli collegati in streaming sul profilo Instagram di Webboh.

Per partecipare all’evento bisogna ritirare i biglietti omaggio presso lo Store Marlù presente al centro commerciale Euroma2 (Viale dell’Oceano Pacifico, 83), dopo aver scaricato e compilato la liberatoria disponibile sul sito di Marlù. Per maggiori informazioni si può contattare via Whatsapp +39 389 045 6335 o visitare il sito di Webboh.