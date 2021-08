Fortnite, Ariana Grande headliner del Rift Tour: «Sarà un viaggio indimenticabile»

Arriva la conferma di Epic Games: l'headliner del Rift Tour in Fortnite sarà Ariana Grande. Tutte le info sul concerto.

A dimostrazione del fatto che musica e videogame vanno sempre più d’accordo, Epic Games conferma i rumors e il viaggio musicale di Ariana Grande in Fortnite. L’appuntamento è dal 6 all’8 agosto con il Rift Tour. Si tratta di cinque show in tre giorni, per assicurarsi che i fan di tutto il mondo possano vederlo.

«Raccomandiamo – recita la nota stampa ufficiale di Epic Games – ai fan di entrare in Fortnite 60 minuti prima dello show. La playlist del Rift Tour sarà online 30 minuti prima di ogni show. Prima dell’arrivo di Ariana Grande, il Rift Tour partirà con esperienze a tema Fortnite, unendo tracce popolari a momenti basati sugli elementi del gioco».

Di fatto, ciò che sappiamo è che Ariana Grande sarà l’headliner dello show.

«Lavorare con Epic e con il team di Fortnite per dar vita alla mia musica dentro al gioco è stato divertentissimo e un onore. – ha commentato Ariana Grande – Non vedo l’ora di unirmi ai miei fan e vedere le vostre reazioni di fronte a un indimenticabile e magico viaggio verso nuove realtà».

Fortnite e Ariana Grande, tutte le novità nel gioco

In occasione degli spettacoli e dell’arrivo di Ariana Grande, saranno introdotte anche nuove Serie Icone (disponibili nel negozio dal 5 agosto alle ore 2.00 in Italia). Ci saranno inoltre nuove quests, che permetteranno di sbloccare nuovi oggetti. Tra questi l’ombrello Cavalcanuvole arcobaleno (un regalo in realtà per chiunque prenderà parte al Rift Tour).

La skin di Ariana Grande sarà inoltre disponibile prima del concerto, così da permettervi di indossarla proprio per il grande evento. In un teaser video, la Epic Games ha mostrato proprio la nuova skin dedicata alla popostar e uno zaino basato sull’immagine di Piggy Smallz, il maialino di Ariana.

Rift Tour e Ariana Grande: la schedule

Show 1 – Sabato 7 Agosto, 00.00 ora italiana

Show 2 – Sabato 7 Agosto, 20.00 ora italiana

Show 3 – Domenica 8 Agosto, 6.00 ora italiana

Show 4 – Domenica 8 Agosto, 16.00 ora italiana

Show 5 – Lunedì 9 Agosto, 00.00 ora italiana