Da pochissimo è uscita la colonna sonora di The Inglorious Serf, film di Roman Perfilyev con le musiche dell’italiano Dario Vero. Compositore, orchestratore e direttore d’orchestra, Dario Vero scrive infatti musica per serie tv, film, animazione e video games. E proprio di colonne sonore dei videogiochi abbiamo voluto parlare con Dario, che ci ha spiegato il processo compositivo e ci ha fatto ascoltare alcuni sample.

«Ero piccolo ed ero il chitarrista per una colonna sonora, che non era finita. – ci racconta subito Dario – Il regista mi chiese una mano e così è nata la mia carriera nel mondo del business in senso stretto. Da lì sono iniziate una serie di collaborazioni per il cinema. Poi giro spesso per mercati, che sono la parte commerciale dei grandi festival di cinema, in cui ci si incontra spesso con produttori e artisti. Al Nordic Game sono nate le prime collaborazioni per videogiochi».