Giulia Salemi torna con i suoi consigli beauty in ‘Salotto Salemi’

Al via mercoledì 12 ottobre in seconda serata su La5 la nuova edizione di ‘Salotto Salemi’, tra leggerezza e consigli per il make-up.

Arriva in chiaro in seconda serata su La5, ogni mercoledì dal 12 ottobre, la seconda stagione di Salotto Salemi. L’appuntamento tra chiacchiere, leggerezza e consigli beauty è reduce dal successo virale online su Mediaset Infinity e sulla pagina Instagram di Giulia Salemi e viene, così, promosso in tv. Rigorosamente pink, il talk-show dai toni irriverenti vede la showgirl e influencer vestire i panni di padrona di casa per sei serate con altrettanti ospiti , tra influencer, tiktoker e protagonisti della TV.

Ogni settimana, Giulia propone uno stile di make-up differente e beauty-tips studiato per l’ospite ma ripetibile anche dagli spettatori. A popolare l’angolo di bellezza e chiacchiere, non mancheranno gli elementi più cari alla Salemi, dai glitter alle polveri colorate e illuminanti. E come in ogni salotto che si rispetti, Giulia Salemi diventerà anche preziosa confidente per il suo interlocutore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Di fronte all’iconico specchio siederanno alcuni degli amici dell’amata influencer. Ospiti della nuova stagione sono, infatti, Elisa Maino, Costantino della Gherardesca, Ludovica Coscione, Fabiola Baglieri, Marta Losito e Pierpaolo Pretelli. Tutti si affideranno alle capacità di make-up artist di Giulia lasciandosi andare a più di una chiacchiera informale.

LEGGI ANCHE : – Ligabue torna negli stadi: annunciati San Siro e Olimpico nel 2023

Dove vedere Salotto Salemi

Salotto Salemi è trasmesso anche online su Mediaset Infinity contestualmente alla messa in onda su La5. Ogni puntata, inoltre, è anticipata da un teaser di sessanta secondi sul profilo Instagram di Giulia Salemi che lo condividerà in anteprima assoluta alla sua community di oltre 1.8 milioni di utenti.

Dal 19 settembre 2022, la showgirl è anche è al fianco di Alfonso Signorini nello studio del GFVip per commentare il mondo dei social. Inoltre, dal 1° ottobre entra nella famiglia di R101 e fa l’esordio alla conduzione radiofonica nei weekend dalle 17 alle 20. Il talk show Salotto Salemi è un progetto di Ricky Palazzolo e Giulia Salemi, scritto con Silvia Rossi e prodotto da Level 33.

Foto da Ufficio Stampa