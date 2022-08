X Factor 2022, countdown al ritmo di ‘Rumore’: il promo ufficiale

Dal 15 settembre si riaccendono i riflettori di ‘X Factor’ e la macchina del talent show musicale più famoso scalda i motori.

Al via giovedì 15 settembre su Sky, e in streaming su NOW, X Factor 2022 scalda i motori. Così, la squadra dei giudici – formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi e guidata da Francesca Michielin nelle vesti di conduttrice – si prepara al debutto. E il promo rilasciato racconta proprio i momenti che precedono l’accensione dei riflettori. I quattro giudici sono a un passo dal tavolo che li vedrà schierati nelle prossime settimane, mentre per la presentatrice è tempo di ultimi ritocchi in camerino.

Come si può immaginare, la tensione inizia a salire ma ad allentarla spunta un pezzo iconico, omaggio all’indimenticata e indimenticabile Raffaella Carrà. Ad accompagnare, infatti, le prime immagini dello show è Rumore, con il suo ritornello irresistibile, che travolge tutto il team di X Factor 2022. Trascinati dal ritmo, giudici e conduttrice si ritrovano tutti a canticchiare e fischiettare le note del pezzo, liberando l’energia e facendo spazio alla musica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

LEGGI ANCHE : – MTV VMAs 2022: Nicki Minaj riceverà il Video Vanguard Award e si esibirà dal vivo

Come da tradizione, l’appuntamento con #XF2022 si apre con le Audition, che per la prima volta vedranno schierati al tavolo Ambra, Dargen e Rkomi. Con loro, veterano del talent Sky Original prodotto da Fremantle, Fedez, che rientra nello show a quattro anni dalla sua ultima edizione. Si parte, quindi, con l’ascolto di decine di talenti che aspirano a calcare il palco musicale più illuminato della tv, accendendo ai Bootcamp.

Questi si svolgeranno con il classico meccanismo degli switch con sei sedie a disposizione per poi passare a un’inedita fase di Last Call. I giudici potranno i contendenti selezionati per le rispettive squadre per sceglierei i tre che avranno accesso ai Live Show. Altro giro, altra corsa, insomma. Intanto, il conto alla rovescia è cominciato e intende fare Rumore.

Foto da Ufficio Stampa Sky