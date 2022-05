‘Red’ in Home Video, in esclusiva la scena eliminata ‘4*Town Dilemma’

In esclusiva su Revenews la scena eliminata '4*Town Dilemma' dal film RED, che arriva finalmente in Home Video.

Red arriva finalmente in Home Video, in Blu-Ray, DVD e Blu-Ray Steelbook. Le versioni Blu-Ray, inoltre, presentano anche tanti contenuti extra completamente inediti che ricostruiscono la nascita, lo sviluppo e i retroscena del lungometraggio d’animazione.

Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia. Una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente sempre), si trasforma in un gigantesco panda rosso.

Oggi in esclusiva vi proponiamo la scena eliminata 4*Town Dilemma, in esclusiva dai contenuta extra. Tra questi – oltre a sette scene eliminate – anche il commento audio e i contenuti nascosti. Sempre sui 4*Town, c’è invece il contenuto Crea la tua Boy Band. Un tuffo nel backstage per scoprire tutti i dettagli della band 4*TOWN. Dalla creazione dei membri della band, alla scrittura delle canzoni e alla messa a punto dei dettagli della loro esibizione nell’arena, i filmmaker rivelano in che modo hanno portato in vita la boy band.