Francesco Gabbani si commuove a ‘Da Noi… a Ruota Libera’

Ospite a 'Da Noi... a Ruota Libera' di Francesca Fialdini su Rai1, Francesco Gabbani si commuove in diretta per il videomessaggio della mamma.

Ospite a Da Noi… a Ruota Libera di Francesca Fialdini su Rai1, Francesco Gabbani si commuove in diretta per l’emozionante videomessaggio della mamma. In video-collegamento (o meglio, in un video registrato) Mamma Riccarda infatti afferma: «Sei rimasto il mio Francesco, sei rimasto con i piedi per terra. Ciao amore».

Il cantante – pronto a debuttare l’8 aprile su Rai 1 con lo show green Ci vuole un fiore – si lascia andare all’emozione e si rivolge direttamente alla madre.

«È difficile riuscire a esprimermi adesso, non me lo aspettavo assolutamente quindi mi hai fatto una grande sorpresa. – replica Francesco Gabbani – Non so se glielo hai chiesto tu. Grazie per aver avuto la forza dire queste parole».

Francesca Fialdini – sorridendo di fronte alla commozione dell’artista – ha risposto: «Ti racconterà tutto quando andrai a casa».

È uscito intanto venerdì 11 marzo, nelle radio e in digitale, Volevamo solo essere felici (BMG), il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Il brano darà il titolo al suo nuovo e prossimo album che verrà pubblicato il 22 aprile. Volevamo solo essere felici affronta un tema centrale, ovvero la ricerca della felicità, che è il movente che sta dietro a tutto quello che facciamo nella vita, alle nostre decisioni, alle strade che percorriamo e ai rapporti che stabiliamo con le altre persone.

