Grande festa a ‘Domenica In’ con Mara Venier: Morgan celebra Patty Pravo

A 'Domenica In', Morgan omaggia Patty Pravo e ci regala un'interpretazione a tre di 'Pensiero Stupendo' con Mara Venier.

Patty Pravo canta con Morgan e Mara Venier. Nella puntata di Domenica In in onda domenica 20 febbraio, Mara Venier ha ospitato la cantante Patty Pravo. A sorpresa, durante l’intervista, è apparso anche Morgan che ha omaggiato la grande artista con due brani: Il vento e le rose e Pensiero stupendo. Anche Zia Mara sembra tuttavia non aver resistito al richiamo della musica e ha così partecipato all’omaggio. Abbiamo così potuto assistere a una splendida performance a tre sulle note dell’intramontabile Pensiero Stupendo.

LEGGI ANCHE: ‘Che Tempo Che Fa’, Fiorello chiama Amadeus e Fazio in diretta

Subito dopo Morgan, sempre al suo immancabile pianoforte, ha dedicato a Patty Pravo il brano Non ti bastavo più. «Mara mi ha costretto stanotte ad impararmelo. – ha commentato Morgan – È una canzone meravigliosa che sembra che ho scritto io, mi ritrovo proprio. Non l’avevo mai sentita».

In studio anche Massimo Ranieri, che ha ripercorso con Mara Venier la sua straordinaria carriera artistica per poi esibirsi con il brano Lettera di là dal mare classificatosi all’ottavo posto e vincendo il Premio della Critica Mia Martini. A seguire anche Giusy Ferreri che si è esibita con Miele, Aka7even che si è esibito con il brano Perfetta così e Highsnob & Hu con il brano Abbi cura di te.

Video: www.raiplay.it