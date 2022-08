‘Catch Me – La casa dentro Ennio’, la nuova proposta di Illoco Teatro

Dalla forte componente onirica, ‘Catch Me – La casa dentro Ennio’ è il nuovo spettacolo della compagni Illoco Teatro. In scena dall’11 agosto.

Il teatro Castagnoli di Scansano ospita, a partire da giovedì 11 agosto, la nuova proposta di Illoco Teatro. Lo spettacolo, coprodotto da Teatro nel bicchiere – Festival di Maremma, è Catch me – La casa dentro Ennio, che porta in scena una storia dai tratti misteriosi fra sogno e realtà. Tutto parte da quindici audiocassette ritrovate per caso; su di esse, la voce di un uomo di cui si conosce soltanto il nome.

I nastri di Ennio, infatti, sono stati custoditi in un baule tra vecchie fotografie e per lunghi anni sono rimasti coperti dalla polvere di altre cianfrusaglie. Proprio durante le ricerche per la preparazione di un spettacolo, quegli oggetti hanno fatto capolino ispirando una nuova e inedita storia. Ennio, in quindici registrazioni, aveva voluto lasciare traccia di una vita, confessando sogni, desideri e paure.

L’ascolto ha convinto la compagnia Illoco Teatro a portare in scena un intero mondo, che assume i tratti di un giallo sulla rimozione e sull’Io. Il rapporto tra reale e immaginario, tra sogno e mistero, tra il Sé e gli altri si trasforma sul palco in una grande parete ispirata a un sogno dello stesso Ennio. Lì, una serie di quadri è illuminata da abat-jour e torce elettriche manipolate dagli attori in un continuo scambio drammatico di luci e ombre.

Alessia Giglio via HF4

Quello che Illoco Teatro costruisce in Catch me – La casa dentro Ennio è un’autentica immersione nel subconscio di un uomo in cui tutti possono riconoscersi. E per rendere più personale l’esperienza, il pubblico ha la possibilità divisionare gli oggetti del baule e ascoltare le registrazioni prima e dopo lo spettacolo, grazie all’installazione nel foyer del teatro. Così, Ennio diventa uno specchio per la propria anima, una voce in cui trovare qualcosa di sé, una ricostruzione che ciascuno compie a modo proprio.

Informazioni e biglietti

Catch Me – La casa dentro Ennio è coprodotto da Teatro nel bicchiere – Festival di Maremma che ne ospita anche il debutto – giovedì 11 agosto alle ore 21:30 al Teatro Castagnoli di Scansano. Teatro nel Bicchiere da undici anni accende visioni in Maremma, celebrando un connubio tra arte ed eccellenza enoica del territorio. Un appuntamento imperdibile, un festival internazionale che spazia dal teatro contemporaneo alla danza.

LEGGI ANCHE : – L’estate in musica del ‘Civitavecchia Summer Festival’, il cartellone

Illoco Teatro è una compagnia under 35 fondata a Roma nel 2011, che svolge attività di ricerca, produzione e promozione teatrale, attraverso spettacoli per adulti e ragazzi, laboratori e attivismo politico-culturale. Mai tralasciando l’idea di un teatro d’arte popolare e accessibile a tutti, la compagnia coltiva alcuni aspetti specifici dell’universo teatrale. Tra questi, l’attenzione all’immagine, al gesto, al movimento scenico e alla creazione collettiva attraverso l’utilizzo di macchine sceniche, oggetti e figure.

11 agosto 2022 – ore 21:30

Teatro Castagnoli di Scansano – Teatro nel bicchiere – Festival di Maremma 2022

biglietti: €15 intero / €12 soci / €10 under 35

Degustazioni offerte al pubblico dalle 20.45

Alessia Giglio via HF4

Foto di Alessia Giglio via HF4