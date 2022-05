Lizzo, ‘About Damn Time’ spopola sui social in tutto il mondo

È letteralmente scoppiata la ‘Lizzo Mania’ e tutte le celebrities ballano sulle note dell’ultima hit ‘About Damn Time’.

La colonna sonora più social del momento? Senza dubbio è About Damn Time, singolo di Lizzo che sta conquistando le classifiche globali. Le note della hit spopolano, infatti, sul web e anche le celebrities si divertono a pubblicare video in cui cantano e ballano. Il brano vola, così, al primo posto su TikTok con più di 2,4 milioni di contenuti e si moltiplicano le challenge ispirate alla canzone.

Destinata a farsi ascoltare nei prossimi mesi estivi, About Damn Time è attualmente nella Top10 della Global Spotify Chart grazie a 150milioni di stream. E anche in Italia le radio stanno premiando il singolo di Lizzo che è tra i più trasmessi. In attesa della pubblicazione dell’album ‘Special’ – atteso per il 15 luglio –, la vincitrice di tre Grammys e star multiplatino è tornata a farci ballare con un inno alla self-confidence.

Tra i temi cardine cari all’artista, infatti, ci sono sempre stati il credere in se stessi e nella propria forza, che l’ultimo brano conferma ancora una volta. Recentemente, Lizzo è stata ospite al Saturday Night Live, dove ha vestito anche i panni di presentatrice, al Today Show e al The Late Show with James Corden. Proprio in questa occasione aveva regalato anche un assaggio della hit che oggi spopola ovunque.

E per chi vuole entrare ancora di più nel mondo di Lizzo, c’è il suo Amazon Prime Show Watch Out For The Big Grrrls che racconta la ricerca del prossimo ballerino da stage. Infine, le più fashioniste non si faranno scappare la nuova linea shapewear firmata dall’artista. Quando si dice Lizzo Mania.

Foto da Ufficio Stampa Warner Music Italia