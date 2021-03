Sanremo: tutti i numeri e le curiosità sull’edizione più ascoltata di sempre su Spotify

Quella di Sanremo 2021 si conferma l'edizione più ascoltata di sempre su Spotify. Ecco i numeri e le curiosità.

Come se l’è cavata il Festival di Sanremo su Spotify? Si è appena conclusa la 71° l’edizione del Festival di Sanremo, che ha incoronato i Måneskin vincitori, per molti forse a sorpresa, davanti al duo Fedez & Francesca Michielin e ad Ermal Meta. L’edizione definita come la più digitale e social di sempre ha fatto registrare numeri record in termini di streaming, risultando a tutti gli effetti la più ascoltata di sempre su Spotify, confermando così anche il proprio appeal verso le generazioni più giovani e affamate di novità.

Cosa ci dicono i dati degli stream? Qual è la classifica finale dei più ascoltati durante il Festival? Quali sono stati gli artisti preferiti dal pubblico femminile? Chi i più ascoltati dai giovanissimi? Ecco tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere sul Festival in versione streaming.

Spotify e Sanremo: la canzone più ascoltata è Chiamami per Nome

Grandissimo successo per le canzoni in gara. Qualche numero: nella giornata del 3 marzo (NB: solo la prima metà delle canzoni erano disponibili in piattaforma), ben 9 canzoni in gara sono entrate nella top 10 giornaliera (erano 2 nel 2020), e tutte e 13 le canzoni sono entrate nella Top 15 (vs 4 nel 2020). Nella giornata del 4 marzo (tutte e 26 le canzoni presenti in piattaforma), ancora 9 canzoni nella chart giornaliera top 10 (come nel 2020), ma ben 19 canzoni nella chart giornaliera top 20 (vs 11 nel 2020).

Ecco la top 10 complessiva delle canzoni in gara più ascoltate su Spotify (somma dati del 4, 5 e 6 marzo da Spotify Charts *).

Zitti e Buoni dei Måneskin al numero 4 per stream, tanti ascolti per Musica leggerissima di Colapesce & Dimartino

Le 26 canzoni in gara hanno rappresentato quasi il 6% del totale degli stream su Spotify in Italia durante i 3 giorni esaminati.

*Ai fini delle classifiche, il computo dei dati non tiene conto della giornata del 3 marzo, in cui solo metà delle canzoni in gara erano disponibili sulla piattaforma.