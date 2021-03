Folcast: «Sanremo è un traguardo e, nello stesso tempo, una partenza»

Dopo la prima esibizione, Folcast si candida ad essere uno degli artisti delle Nuove Proposte in lizza per la vittoria finale a Sanremo 2021. Il brano – Scopriti – prodotto da Tommaso Colliva e scritto dallo stesso Folcast (insieme a Tommaso Colliva e Raffaele Scogna) se la vedrà con Polvere da Sparo di Gaudiano, Lezioni di Volo di Wrongonyou e Regina di Davide Shorty.

«La prima esibizione è stata strana. – ci dice subito Folcast – Sanremo è raro e farlo ora ancora di più. L’orchestra ti dà tutto il sostegno possibile, si sente il suono live. Per me è stato bellissimo cantare con loro. L’assenza di pubblico forse per chi come me si è affacciato per la prima volta sul palco ha un po’ facilitato. Mancava il calore, ma la tensione si è alleggerita».