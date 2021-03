Sanremo 2021, Noemi al posto di Irama nella prima serata del Festival

Noemi al posto di Irama nella prima serata del Festival di Sanremo 2021. Il Festival ancora non è iniziato e già l’organizzazione deve fare i conti con il primo cambio di programma. Noemi subentra a Irama nella scaletta della prima serata del Festival, in attesa che il tampone molecolare di verifica a Irama risulti negativo.

A essere risultato positivo al tampone antigenico è un membro dello staff di Irama e, da regolamento, sono previsti tutti i controlli del caso anche sull’artista in gara.

In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. – così recita il comunicato ufficiale della Rai – Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione – prevista questa sera – è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto – tra i 13 Campioni in gara questa sera – stasera si esibirà Noemi.