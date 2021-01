‘Che Tempo Che Fa’, Fiorello su Sanremo 2021: «Amadeus mi porterà alla rovina»

Fiorello scherza con Amadeus su Sanremo 2021 in video collegamento a 'Che Tempo Che Fa'. Ma cosa ha detto Amadeus all'amico?

Nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda domenica 24 gennaio, Fabio Fazio ha parlato in video collegamento con Fiorello, Amadeus e Vincenzo Mollica. La conversazione – inutile sottolinearlo – è stata incentrata prevalentemente su Sanremo 2021, tra battute e ironia (soprattutto di Fiorello).

«Nel 2021 sarà la fine della mia carriera. – scherza Fiorello – Perché a me quest’uomo, che sarebbe Amedeo Sebastiani, mi porterà alla rovina, e io lo seguo pure. È un pazzo».

«Sapete che fa? – continua a raccontare Fiorello raccontando di come si preparano a Sanremo 2021 – Mi chiama la mattina e mi dice Ho avuto un’idea bellissima, metteremo tutto il pubblico in una nave. Poi mi richiama e dice Sai che facciamo? Prendiamo e li mettiamo tutti in una serra. Stamattina sai che mi ha detto? Mi chiama e rideva. Ha detto una cosa terribile. Ha detto Oh pensa se succedesse che prima di partire per Sanremo io mi ammalo e Sanremo lo fai da solo. Ma cosa dici?».

Pronta arriva la replica di Amadeus.

«Ci sentiamo tutti i giorni. – aggiunge il conduttore – E io so che è molto ansioso. Io sono sempre attento perché sono un po’ ipocondriaco. Ho detto Pensa se pochi giorni prima dovessi essere contagiato. Dovrai farlo da solo».