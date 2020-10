‘Domenica In’, Francesco Gabbani canta ‘L’emozione non ha voce’

Ospite di Mara Venier a 'Domenica In', Francesco Gabbani canta 'L'Emozione non ha voce' di Adriano Celentano.

Ospite di Domenica In, nel salotto di Mara Venier, Francesco Gabbani canta L’emozione non ha voce di Adriano Celentano e Mara Venier non riesce a trattenere un po’ di commozione. «Ti sei emozionata? – ha chiesto il cantautore alla conduttrice a fine esibizione – Ho raggiunto il mio scopo allora».

Francesco Gabbani nello studio del contenitore televisivo si è anche esibito al pianoforte con il suo ultimo singolo Einstein. Il singolo è uscito venerdì 16 ottobre ed è tratto dall’ultimo lavoro del cantautore, Viceversa (BMG). Si tratta di una versione inedita differente tuttavia da quella presente nel disco.

LEGGI ANCHE: Francesco Gabbani a Sanremo 2020 con ‘Viceversa’: il testo della canzone

Gabbani ha deciso di registrare nuovamente il brano spogliandolo nell’arrangiamento e mettendo così in luce la sua voce e la sua anima. Una scelta che nasce dal desiderio di arrivare all’essenza di una canzone con cui Gabbani racconta di sé, alla ricerca di un io non ancora del tutto trovato. Nasce quindi un dialogo immaginario tra il cantautore e Albert Einstein, padre della teoria della relatività, che invita proprio a tener sempre presente un presupposto fondamentale: tutto è relativo. Ne deriva così l’importanza del mettersi costantemente in discussione, nella percezione di sé e di come si viene visti, continuando nel contempo ad osservare la società e i risvolti politici che la influenzano.

Il singolo esce su tutte le piattaforme digitali ed è accompagnato da un emozionante video girato da Tiziano Russo e disponibile da oggi sul suo canale ufficiale.

Fonte Video: Ufficio Stampa. Le puntate sono disponibili su www.raiplay.it