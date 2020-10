Renzo Rubino sbarca alla Festa del Cinema di Roma e su Sky Arte

Il cantautore Renzo Rubino porta alla Festa del Cinema di Roma il suo docu-film ‘Porto Rubino’, in onda su Sky Arte il 28 ottobre. Ecco il trailer e gli ospiti.

Prossima tappa: Roma. ‘Porto Rubino’, il docu-film di Renzo Rubino con la direzione di Fabrizio Fichera, arriva alla Festa del Cinema di Roma per la sua anteprima nazionale in programma martedì 13 ottobre alla Casa del Cinema (Villa Borghese). Il cantautore durante l’estate ha veleggiato a suon di musica lungo la costa della sua Puglia accogliendo amici e ospiti per sensibilizzare al tema ambientalista.

E quella di Rubino è stata una vera e propria missione, un itinerario a bordo dell’imbarcazione Tramari che ha avuto come obiettivo quello di stanare il Mostro. È la plastica che divora i mari quella a cui dà la caccia capitan Rubino insieme alla sua ciurma.

Con lui, infatti, hanno navigato Diodato, Paola Turci, Gino Castaldo, Bugo, Giuliano Sangiorgi, Vasco Brondi e Noemi. Tutti impegnati a raccontare le proprie storie di amore per il mare e di battaglia contro l’inquinamento. Da Polignano a Mare a Taranto, Rubino ha toccato i lidi Monopoli, Brindisi e Frigole sino alla festa finale.

E dopo la proiezione romana, ‘Porto Rubino’ sarà in onda su Sky Arte mercoledì 28 ottobre alle 21.15, oltre che disponibile on demand e in streaming su NOW TV.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST